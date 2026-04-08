Jutrzejsze odebranie ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego na pewno nie odbędzie się wobec prezydenta, czyli w jego obecności - podkreślił szef KPRP Zbigniew Bogucki. Ocenił, że sędziowie, którzy nie złożą ślubowania wobec prezydenta łamią konstytucję.
Czworo wybranych w marcu sędziów TK: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska zaprosiło prezydenta Karola Nawrockiego na czwartek na godz. 12.30 do Sejmu, gdzie złożą ślubowanie. W uroczystości weźmie udział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz byli prezesi TK; elementem procedury ma być też poświadczenie notarialne złożonych ślubowań.
W programie Polsat News - pytany, gdzie będzie prezydent o godz. 12.30 w czwartek - Bogucki odparł: „nie wiem; wiem, że popołudniu ja spotykam się z panem prezydentem”. Jednocześnie zaproszenie dla prezydenta na wydarzenie w Sejmie nazwał „rzeczą absolutnie kuriozalną”.
(…) na jakiej podstawie ma się odbywać ta jutrzejsza, nazwę to mocno, ale właściwie hucpa? Czy ona się odbędzie? Tego nie wiem
— stwierdził.
Bogucki podkreślił, że czworo wybranych w marcu sędziów TK musi złożyć ślubowanie wobec prezydenta.
Wobec, to znaczy w obecności prezydenta, bo to jest substytut tego słowa. (…) Pytanie, jak to (wydarzenie) będzie wyglądało. Czy to będzie składane wobec marszałka? Nie sądzę, żeby marszałek wziął na siebie taką odpowiedzialność. Być może to będzie wobec kolumn, wobec ścian. Na pewno nie będzie wobec prezydenta
— mówił szef KPRP.
Jego zdaniem, w przypadku, jeśli czwórka sędziów złoży ślubowanie wobec kogoś innego niż prezydenta, to będą oni „antysędziami”.
Osoby wybrane na funkcję sędziów, ale jeszcze nie zaprzysiężone, które nie złożyły ślubowania wobec prezydenta, (…) łamią konstytucję, dlatego, że ci sędziowie mówią, że nie będą respektować kompetencji prezydenta Rzeczypospolitej
— ocenił.
Według Boguckiego, przedstawiciele koalicji „postanowili stworzyć większość w Trybunale, która będzie orzekać tak, jak chce Donald Tusk”.
kk/PAP
