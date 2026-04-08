Marnorawstwo potencjału w państwie Tuska. Analityk ABW, który wykrył agenta Rubcowa... pracuje w urzędzie za minimalną krajową

  • Polityka
  • opublikowano:
Analityk ABW, który wykrył Rubcowa pracuje w urzędzie / autor: gov.pl
Rzeczpospolita” ujawniła bulwersujące informacje! Okazuje się, że analityk ABW, który wykrył agenta Pawła Rubcowa, który podawał się za dziennikarza Pablo Gonzaleza i mocno współpracował z obozem liberalno-lewicowym w Polsce, pracuje teraz w urzędzie na wschodzie Polski za… minimalną krajową.

Pod rządami Donalda Tuska wybitni eksperci w Polsce są marnowani. Na to, z jak wielkim marnotrawstwem talentu i umiejętności mamy do czynienia w Polsce uwagę zwróciła „Rzeczpospolita”, przedstawiając sprawę analityka kontrwywiadu z ABW, który rozpracował sprawę Pawła Rubcowa.

Znam osobiście tę sytuację, analityk kontrwywiadu z ABW, który rozpracowywał sprawę Rubcowa, pracuje teraz w jednym z powiatowych urzędów pracy na wschodzie Polski, za minimalną krajową. A to specjalista najwyższej klasy, ze znakomitą znajomością języka rosyjskiego, ekspert od rosyjskiej dezinformacji, doktor nauk o bezpieczeństwie, w trakcie habilitacji. Wybitny umysł, tak naprawdę dzięki jego analizom udało się ustalić, że Rubcow to oficer GRU, a nie żaden dziennikarz

— powiedział Artur Chodziński w rozmowie z „Rzeczpospolitą” z Frontline Foundation.

Rzeczpospolita” w swoim tekście podała dane z raportu „Rekonwersja kadr służb specjalnych w Polsce”, który został przygotowany przez Frontline Foundation.

Wynika z niego, że polskie państwo w zasadzie nie korzysta z wiedzy i doświadczenia osób, które kończą karierę w służbach specjalnych.

Chodziński w rozmowie z „RP” zwraca uwagę, że to tworzy ogromne ryzyka, ponieważ osoby, które po odejściu ze służb mają problem ze znalezieniem pracy na stanowisku odpowiadającym ich kompetencjom, w końcu trafiają do zagranicznych firm, które chętnie korzystają z ich… wiedzy.

Adrian Siwek/Rzeczpospolita

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych