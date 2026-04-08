Według ustaleń RMF FM zideologizowana edukacja zdrowotna ma stać się obowiązkowym przedmiotem w szkołach!
Hucznie zapowiadana przez minister edukacji narodowej Barbarę Nowacką edukacja zdrowotna, która miała ideologizować uczniów polskich szkół, okazała się kompletną klapą.
Rodzice mocno sprzeciwili się forsowanemu przedmiotowi i w edukacji zdrowotnej uczestniczyło… zaledwie 30 procent polskich uczniów.
Czytaj także
Obowiązkowy przedmiot
Rządzący jednak nie zamierzają odpuszczać i mają zamiar… zmusić dzieci do udziału w zajęciach.
Jak ustaliło RMF FM, od września ma być ona obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Z programu ma zostać jednak usunięty „komponent dotyczący zdrowia seksualnego”. Czy rządzącym jednak można w tej sprawie ufać?
Decyzję w tej sprawie Barbara Nowacka ma ogłosić 9 kwietnia.
Adrian Siwek/RMF FM
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757539-nowacka-chce-obowiazkowej-edukacji-zdrowotnej
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.