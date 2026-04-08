Ideologiczna ofensywa w szkołach. Nowacka chce obowiązkowej edukacji zdrowotnej. Decyzja ma zostać wkrótce ogłoszona

Nowacka chce obowiązkowej edukacji zdrowotnej / autor: Fratria
Według ustaleń RMF FM zideologizowana edukacja zdrowotna ma stać się obowiązkowym przedmiotem w szkołach!

Hucznie zapowiadana przez minister edukacji narodowej Barbarę Nowacką edukacja zdrowotna, która miała ideologizować uczniów polskich szkół, okazała się kompletną klapą.

Rodzice mocno sprzeciwili się forsowanemu przedmiotowi i w edukacji zdrowotnej uczestniczyło… zaledwie 30 procent polskich uczniów.

Obowiązkowy przedmiot

Rządzący jednak nie zamierzają odpuszczać i mają zamiar… zmusić dzieci do udziału w zajęciach.

Jak ustaliło RMF FM, od września ma być ona obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Z programu ma zostać jednak usunięty „komponent dotyczący zdrowia seksualnego”. Czy rządzącym jednak można w tej sprawie ufać?

Decyzję w tej sprawie Barbara Nowacka ma ogłosić 9 kwietnia.

Adrian Siwek/RMF FM

