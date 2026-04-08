Prezydent trenował z "Pudzianem". Bosak odpowiada na krytykę: Każda forma promocji ruchu i zdrowego trybu życia jest dobra

Bosak stanął w obronie prezydenta / autor: Fratria

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak stanął w obronie prezydenta Karola Nawrockiego, który jest atakowany za to, że… ćwiczył z Mariuszem Pudzianowskim. „Podobno wśród dzieci mamy narastający problem z niezdolnością do ruchu i z otyłością. Każda forma promocji ruchu i zdrowego trybu życia jest dobra” - wskazał na antenie Radia Zet.

Mariusz „Pudzian” Pudzianowski poinformował w mediach społecznościowych, że odbył trening siłowy z prezydentem Karolem Nawrockim.

Mimo że umowa była taka, żeby „nie cisnąć” na maksa, to nie odpuścił i 150 kg na ławce pękło! Jak na kogoś, czyim konikiem jest boks, to naprawdę zacny wynik. Szacun!

— napisał Pudzianowski na Facebooku.

Bosak nie widzi problemu

Sprawa ta wywołała niezrozumiałą krytykę ze strony części środowisk lewicowo-liberalnych, którym nie spodobało się to, że prezydent w wolnym czasie ćwiczy wspólnie z legendą polskiego sportu.

Do krytyki nie chciał przyłączyć się Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji, który został zapytany o tę sprawę na antenie Radia Zet. Bogdan Rymanowski pytał „komu potrzebne są takie happeningi”.

Bosak stwierdził, że Pudzianowski oprócz tego, że jest byłym strongmanem, to z perspektywy Konfederacji jest on przedsiębiorcą w branży transportowej.

Powodzenia dla wszystkich przedsiębiorców branży transportowej, którzy są w bardzo trudnej sytuacji z uwagi na zacieśniającą się pętle regulacyjno-podatkową przez poprzedni i obecny rząd, a także przez Unię Europejską

— mówił.

Myślę, że dobrze, że pan prezydent spotyka się i z ludźmi popularnymi i z ludźmi z obszaru gospodarczego. Jeśli przy okazji trochę poćwiczą, to może spowoduje to, że ludzie zaczną się więcej ruszać

— wskazał.

Podobno wśród dzieci mamy narastający problem z niezdolnością do ruchu i z otyłością. Każda forma promocji ruchu i zdrowego trybu życia jest dobra. Nie będę krytykował prezydenta, że spotkał się z Pudzianem, ani Pudziana, że spotkał się z prezydentem, ani żadnego z nich, że trenują!

— powiedział.

Mój wielki apel i do rodziców i do młodych ludzi: ruszajcie się, bo inaczej problemy ze zdrowiem będą nam lawinowo narastać

— wskazał Bosak.

Adrian Siwek/X/Radio Zet

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

