Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak stanął w obronie prezydenta Karola Nawrockiego, który jest atakowany za to, że… ćwiczył z Mariuszem Pudzianowskim. „Podobno wśród dzieci mamy narastający problem z niezdolnością do ruchu i z otyłością. Każda forma promocji ruchu i zdrowego trybu życia jest dobra” - wskazał na antenie Radia Zet.
Mariusz „Pudzian” Pudzianowski poinformował w mediach społecznościowych, że odbył trening siłowy z prezydentem Karolem Nawrockim.
Mimo że umowa była taka, żeby „nie cisnąć” na maksa, to nie odpuścił i 150 kg na ławce pękło! Jak na kogoś, czyim konikiem jest boks, to naprawdę zacny wynik. Szacun!
— napisał Pudzianowski na Facebooku.
Bosak nie widzi problemu
Sprawa ta wywołała niezrozumiałą krytykę ze strony części środowisk lewicowo-liberalnych, którym nie spodobało się to, że prezydent w wolnym czasie ćwiczy wspólnie z legendą polskiego sportu.
Do krytyki nie chciał przyłączyć się Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji, który został zapytany o tę sprawę na antenie Radia Zet. Bogdan Rymanowski pytał „komu potrzebne są takie happeningi”.
Bosak stwierdził, że Pudzianowski oprócz tego, że jest byłym strongmanem, to z perspektywy Konfederacji jest on przedsiębiorcą w branży transportowej.
Powodzenia dla wszystkich przedsiębiorców branży transportowej, którzy są w bardzo trudnej sytuacji z uwagi na zacieśniającą się pętle regulacyjno-podatkową przez poprzedni i obecny rząd, a także przez Unię Europejską
— mówił.
Myślę, że dobrze, że pan prezydent spotyka się i z ludźmi popularnymi i z ludźmi z obszaru gospodarczego. Jeśli przy okazji trochę poćwiczą, to może spowoduje to, że ludzie zaczną się więcej ruszać
— wskazał.
Podobno wśród dzieci mamy narastający problem z niezdolnością do ruchu i z otyłością. Każda forma promocji ruchu i zdrowego trybu życia jest dobra. Nie będę krytykował prezydenta, że spotkał się z Pudzianem, ani Pudziana, że spotkał się z prezydentem, ani żadnego z nich, że trenują!
— powiedział.
Mój wielki apel i do rodziców i do młodych ludzi: ruszajcie się, bo inaczej problemy ze zdrowiem będą nam lawinowo narastać
— wskazał Bosak.
