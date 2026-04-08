Premier Donald Tusk podczas konferencji przed posiedzeniem rządu oskarżał opozycję o rzekomą kryptoaferę, związaną z problemami giełdy kryptowalut Zondacrypto. Powiązał z tą sprawą nawet… ks. Michała Olszewskiego. Jego rewelacje stanowczo zdementował na platformie X mec. Krzysztof Wąsowski, obrońca księdza.
Na przełomie października i listopada 2025 roku, miesiąc przed głosowaniem weta prezydenta ws. regulacji rynku kryptowalut, Przemysław Kral, prezes zarządu Zondacrypto, dokonał wpłat na rzecz dwóch fundacji. 450 tys. zł wpłacono fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobro. Część z tych środków przeznaczono na prawników i obrońców Dariusza Mateckiego i ks. Michała Olszewskiego
— powiedział Donald Tusk podczas posiedzenia rządu, dzieląc się informacjami, które miał dostać od ABW.
„Wzywam do publicznego zdemetowania takich twierdzeń”
Rewelacje Tuska na platformie X zdementował Krzysztof A Wąsowski, obrońca księdza Olszewskiego.
Słyszę, że za obronę x. Michała Olszewskiego SCJ, podobno miały płacić jakieś polityczne instytucje ponoć finansowane przez firmy kryptowalutowe… Pragnę oświadczyć jako obrońca x. Michała, że te insynuacje są! NIEPRAWDZIWE!
— napisał na platformie X Krzysztof A Wąsowski.
Moją obronę w sprawie x. Michała finansuje jego rodzina (także tą zakonna), NIKT INNY… Wiem też, że pozostali obrońcy x. Michała nie są finansowani przez wskazane w tych insynuacje podmioty…
— zaznaczył.
Wszystkich, którzy sformułowali lub powielają w przestrzeni publicznej insynuacje jakoby obrona x. Michała Olszewskiego była finansowana - pośrednio lub bezpośrednio - przez Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry lub inne instytucje powiązane z partiami politycznymi lub rynkami finansowymi… WZYWAM DO PUBLICZNEGO ZDEMENTOWANIA TAKICH TWIERDZEŃ… DO KOŃCA DZISIEJSZEGO DNIA
— zakończył swój wpis prawnik.
