„Nawet przy szlachetnych celach, jak obalenie reżimu sponsorującego terroryzm, Donald Trump nie powinen operować takim językiem, bo na wojnie giną ludzie” - mówił w programie Telewizji wPolsce24 „Bez pardonu” Jarosław Sellin. Poseł PiS zastrzegł jednocześnie, że choć styl narracji amerykańskiego prezydenta jest nieakceptowalny, to Trump osiągnął swój cel – doszło do zawieszenia broni i odblokowania cieśniny Ormus. Dodał, że dla Polski „ta akcja jest dobra, ponieważ osłabia Rosję, eliminując jeden z jej instrumentów mieszania w świecie”. „Udowodniono też, że rosyjski i chiński sprzęt wojskowy jest bezużyteczny w konfrontacji z amerykańskim” stwierdził poseł Sellin.
Trump jakby prowadził grę komputerową
Członek sejmowej komisji spraw zagranicznych przyznał, że nie podziela języka, jakiego używa Donald Trump, stawiając ultimatum Iranowi.
Nawet jeśli się ma jakieś szlachetne cele do osiągnięcia w ramach tej wojny, na przykład obalenie straszliwego reżimu który morduje własnych ludzi i zagraża wielu krajom wokół siebie, (…) mimo wszystko, jak jest wojna, to takim językiem nie powinno się operować, bo giną ludzie i nie powinno się nie powinno się wprowadzać retoryki, charakterystycznej dla ludzi, którzy prowadzą jakąś grę komputerową
— mówił Jarosław Sellin.
Polityk PiS przyznał jednocześnie, że „zdążyliśmy się już przyzwyczaić do tego, że Trump w sposób niekonwencjonalny i nieprzewidywalny osiąga swoje cele”.
Proszę zwrócić uwagę, że mimo, iż ten wpis jest absolutnie nieakceptowalny, jeśli chodzi o jakąkolwiek rozmowę z punktu widzenia przywódcy poważnego państwa, to jednak cel swój Donald Trump osiągnął
— zanznaczył, podkreślając jednocześnie, że nie wiadomo, czy tymczasowy rozejm przetrwa.
Iran jako instrument do mieszania w świecie
Jak poseł zaznaczył, „Stanom Zjednoczonym na pewno chodzi o to, żeby wreszcie w Iranie powstała jakaś władza, która nie walczy z Zachodem, tylko zaczyna z nim współpracować”.
Poseł PiS podkreślił, że Iran zawierał sojusze polityczno-militarne z takimi krajami, jak Chiny Rosja i Korea Północna.
W tym kontekście trzeba patrzeć na to, jak my tę sprawę oceniamy. Przede wszystkim jesteśmy zainteresowani tym, żeby Rosja miała mniej, a nie więcej instrumentów do mieszania w świecie. Iran był jednym z tych instrumentów.
— podkreślał Sellin.
Bezużyteczny sprzęt militarny
Stanom Zjednoczonym udało się wyeliminować potencjał militarny Iranu w taki sposób, że chyba długo Iran się nie pozbiera. Mało tego Stanom Zjednoczonym udało udowodnić, że sprzęt militarny rosyjski i częściowo chiński jest skompromitowany, właściwie bezużyteczny.
— uznał Jarosław Sellin.
To też daje dużo do myślenia krajom tak zwanego głębokiego południa, czy warto z Rosją kooperować w sprawach na przykład militarnych, skoro jej sprzęt w ciągu kilku godzin jest kompletnie bezużyteczny w konfrontacji ze sprzętem amerykańskim.
— zaznaczył polityk PiS.
Zatem polskiego punktu widzenia ta akcja przeciwko Iranowi, jest dobra dlatego, że osłabia też Rosję
— dodał.
SC/wPolsce24
