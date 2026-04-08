Michał Szczerba skomentował wypowiedź Mariusza Błaszczaka z RMF FM. Szef KP PiS powiedział, że gdyby Polska posiadała 2 lotniskowce i Donald Trump „by nas poprosił o wysłanie, to jeden powinniśmy wysłać”. Europoseł KO zamieścił na portalu X wpis o treści: „Mamy dwie baterie sytemu Patriot, jedną oddałby?”. Z ripostą przyszedł rzecznik PiS Rafał Bochenek: „Nie godzimy się na to, aby wpychać Polskę w konflikt, czy to w Iranie, czy na Ukrainie - tak jak Tusk chciał to robić w ramach ‘koalicji chętnych’”.
Jeśli mielibyśmy dwa lotniskowce i Donald Trump by nas poprosił o wysłanie, to jeden powinniśmy wysłać
— powiedział na antenie RMF FM szef KP PiS Mariusz Błaszczak.
"Głupi, czy tylko takiego zgrywasz?"
Wypowiedź byłego szefa MON postanowił skomentować europoseł KO Michał Szczerba.
Mamy dwie baterie sytemu Patriot, jedną oddałby?
— napisał na portalu X.
Rzecznik PiS Rafał Bochenek odpowiedział na wpis Szczerby.
Szczerba Ty jesteś głupi, czy tylko takiego zgrywasz? Od tygodni wbrew waszej kłamliwej propagandzie mówimy, że angażować sie powinniśmy w obronę NASZYCH granic. Nie godzimy się na to, aby wpychać Polskę w konflikt, czy to w Iranie, czy na Ukrainie - tak jak Tusk chciał to robić w ramach „koalicji chętnych”
— skomentował.
