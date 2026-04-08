Rafał Bochenek nie wytrzymał zachowania europosła KO: "Szczerba, Ty głupi, czy tylko takiego zgrywasz?"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Na zdjęciu Michał Szczerba oraz wpis Rafała Bochenka (screen z X) / autor: Fratria/X-Rafał Bochenek (screen)
Michał Szczerba skomentował wypowiedź Mariusza Błaszczaka z RMF FM. Szef KP PiS powiedział, że gdyby Polska posiadała 2 lotniskowce i Donald Trump „by nas poprosił o wysłanie, to jeden powinniśmy wysłać”. Europoseł KO zamieścił na portalu X wpis o treści: „Mamy dwie baterie sytemu Patriot, jedną oddałby?”. Z ripostą przyszedł rzecznik PiS Rafał Bochenek: „Nie godzimy się na to, aby wpychać Polskę w konflikt, czy to w Iranie, czy na Ukrainie - tak jak Tusk chciał to robić w ramach ‘koalicji chętnych’”.

Jeśli mielibyśmy dwa lotniskowce i Donald Trump by nas poprosił o wysłanie, to jeden powinniśmy wysłać

— powiedział na antenie RMF FM szef KP PiS Mariusz Błaszczak.

Czytaj także

Głupi, czy tylko takiego zgrywasz?”

Wypowiedź byłego szefa MON postanowił skomentować europoseł KO Michał Szczerba.

Mamy dwie baterie sytemu Patriot, jedną oddałby?

— napisał na portalu X.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek odpowiedział na wpis Szczerby.

Szczerba Ty jesteś głupi, czy tylko takiego zgrywasz? Od tygodni wbrew waszej kłamliwej propagandzie mówimy, że angażować sie powinniśmy w obronę NASZYCH granic. Nie godzimy się na to, aby wpychać Polskę w konflikt, czy to w Iranie, czy na Ukrainie - tak jak Tusk chciał to robić w ramach „koalicji chętnych”

— skomentował.

xyz/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych