Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że nie jest w żadnej mierze kwestią rządu to jak będzie wyglądało złożenia ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak dodał, decyzja w tej sprawie należy do samych sędziów, a obowiązkiem prezydenta jest przyjęcie ślubowania.
Czworo wybranych w marcu sędziów TK zaprosiło prezydenta Karola Nawrockiego do Sejmu na jutro na godz. 13.30, gdzie złożą ślubowanie. W jednobrzmiących pismach sędziowie podkreślili, że zwracali się o wyznaczenie terminu ślubowania w Pałacu Prezydenckim, ale nie otrzymali odpowiedzi.
Szłapka był pytany na konferencji prasowej, czy podczas ślubowania czworga sędziów TK w Sejmie obecni będą przedstawiciele rządu oraz w jakiej formule ma się odbyć to ślubowanie.
Jasno jest w konstytucji napisane: sędziów TK wybiera Sejm i ich obowiązkiem jest złożenie ślubowania, a obowiązkiem prezydenta jest przyjęcie tego ślubowania. Jeżeli prezydent tego nie robi, to wystawia sobie najgorszą możliwą opinię, jeśli chodzi o szanowanie konstytucji, nie spełnia podstawowego kryterium konstytucyjnego, nie jest strażnikiem konstytucji
— zaznaczył rzecznik rządu.
Jak dodał, „to jest całość opinii o Karolu Nawrockim, bo to on jest autorem tego zamieszania (z sędziami TK)”.
„To nie jest w żadnej mierze kwestia rządu”
Szłapka zaznaczył, że to jak będzie wyglądało jutro ślubowanie sędziów TK, „to nie jest w żadnej mierze kwestia rządu i w żadnej mierze nie może być kwestia rządu”.
Podkreślił, że to na sędziach ciąży obowiązek złożenia ślubowania.
Jak ten obowiązek wykonają, to już jest decyzja tych sędziów, jeżeli faktycznie jest tak, że pan prezydent nie chce swojego obowiązku dopełnić
— zaznaczył rzecznik rządu.
Z tego, co ja wiem, to żaden z przedstawicieli rządu nie planuje w żadnej tego typu uroczystości uczestniczyć
— poinformował Szłapka.
Listy do prezydenta
Listy do prezydenta skierowało czworo z sześciorga wybranych 13 marca przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska. W ubiegłym tygodniu prezydent odebrał ślubowania od pozostałych dwojga wybranych wtedy sędziów TK - Magdaleny Bentkowskiej i Dariusza Szostka.
Szef KPRP Zbigniew Bogucki uzasadniał wówczas, że w czasie kadencji prezydenta Nawrockiego w TK powstały dwa wakaty, a odebranie ślubowania od dwóch osób „dopełni ustawowy wymóg” 11 osób pełnego składu Trybunału. Bogucki powiedział też, że wobec „poważnych uchybień proceduralnych i konstytucyjnych”, których dopuściła się - według niego - większość parlamentarna, sytuacja pozostałych czterech osób wybranych na sędziów TK, jest analizowana przez Kancelarię Prezydenta RP i że nie ma w ich sprawie decyzji.
Po odebraniu ślubowań od sędzi Bentkowskiej i sędziego Szostka, czworo sędziów TK, którzy nie otrzymali zaproszenia od prezydenta, wysłało do niego pismo z pytaniem o datę przyjęcia ich ślubowań. Podkreślali, że zostali wybrani w ten sam sposób jak sędziowie, którzy złożyli ślubowanie i chcą jak najszybciej rozpocząć wykonywanie obowiązków sędziego TK.
Jak dowiedziała się PAP, w środę do KPRP wpłynęły datowane na 7 kwietnia pisma tych czworga sędziów TK, w których oświadczyli, że mają „obowiązek niezwłocznie rozpocząć pełnienie” swojej służby sędziowskiej. Podkreślili też, że prawidłowe funkcjonowanie TK ma „fundamentalne znaczenie dla ochrony konstytucyjnych prawa i wolności obywateli”.
Sędziowie zaznaczyli, że dwukrotnie zwracali się o wyznaczenie terminu złożenia ślubowania w Pałacu Prezydenckim. „Wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Kancelarii Prezydenta” każdy z czworga sędziów zaprosił w swym piśmie prezydenta do Sejmu na czwartek, gdzie złożą „ślubowanie w celu podjęcia obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego”.
Zgodnie z ustawą o TK, „osoba wybrana na stanowisko sędziego Trybunału składa wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 30 dni od dnia wyboru, ślubowanie”.
tkwl/PAP
