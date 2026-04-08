„To powinno się odbyć na terenie Kancelarii Pana Prezydenta, a nie gdzieś w Sejmie. Wyznaczanie, próby narzucania miejsca i terminu spotkania prezydentowi przez kogokolwiek jest niepoważne, dlatego, że jest to głowa państwa. Z Prezydentem ustala się tego typu wydarzenia, a nie się je narzuca” - powiedział zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz w rozmowie z portalem niezalezna.pl, zapytany czy prezydent Karol Nawrocki przyjmie zaproszenie czworga sędziów wybranych do TK, którzy jutro mają odbyć ślubowanie w… Sejmie.
Czworo wybranych w marcu sędziów Trybunału Konstytucyjnego skierowało listy do prezydenta Karola Nawrockiego, w których zapraszają go do Sejmu na jutro, na godzinę 13.30, celem złożenia wobec niego ślubowań. Wśród nich znajdują się: Marcin Dziurda, Krystian Makarewicz, Maciej Taborowski oraz Anna Korwin-Piotrowska.
Czytaj także
Portal niezależna.pl zwrócił się z prośbą o komentarz do prezydenckiego ministra Adama Andruszkiewicza. Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP został zapytany: „czy jeżeli sędziowie złożą ślubowanie w Sejmie - w którym nie będzie prezydenta, będziemy mieli do czynienia z zamachem ustrojowym?”.
Tak, będzie to zamach ustrojowy, a wydaje się - o czym mówią fachowcy - że takie ślubowanie będzie nieważne. Prawo jasno stwierdza, że ślubowanie sędziowie TK mają złożyć przed prezydentem RP, a nie gdzieś w Sejmie. Nie wiem przed kim - przed marszałkiem czy panem Tuskiem. Zatem państwo sędziowie muszą sobie zdawać sprawę z tego, że robiąc w ten sposób - nie będą pełnoprawnymi sędziami, mówiąc wprost
— odpowiedział minister Andruszkiewicz.
Czytaj także
Próba wciągania do swojej gry pana prezydenta jest niepoważna, ponieważ prezydent ma tutaj jasną prerogatywę. Nie podjął jeszcze decyzji, co do tego, czy będzie przyjmował ślubowania od kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, czy też nie. Próba zmiany reguł prawa i organizowanie pseudoślubowania poza Pałacem Prezydenckim będzie nieskuteczne prawnie
— dodał w rozmowie z portalem.
Prezydent nie podjął decyzji ws. sędziów
Dziennikarze dopytali prezydenckiego ministra: „Co prezydent ma zamiar zrobić z tym zaproszeniem?”.
Pan Prezydent oczywiście jeszcze nie podjął finalnej decyzji, co do tych pozostałych sędziów, jednak wydaje się dość oczywiste, że nie stawia się na zaproszenia w różne miejsca, które wychodzą poza ramy prawne przewidziane do takich uroczystości, jaką jest przyjęcie ślubowania od sędziów TK. To powinno się odbyć na terenie Kancelarii Pana Prezydenta, a nie gdzieś w Sejmie. Wyznaczanie, próby narzucania miejsca i terminu spotkania prezydentowi przez kogokolwiek jest niepoważne, dlatego, że jest to głowa państwa. Z Prezydentem ustala się tego typu wydarzenia, a nie się je narzuca
— wyjaśnił minister Andruszkiewicz.
Do tej pory prezydent Nawrocki przyjął ślubowanie dwojga sędziów: Dariusza Szostka i Magdaleny Bentkowskiej.
Czytaj także
xyz/wPolityce.pl/niezalezna.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757508-slubowanie-do-tk-w-sejmie-jest-stanowisko-kancelarii-prezydenta
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.