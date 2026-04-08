Reporter Telewizji wPolsce24 ustalił, że Sala Kolumnowa w Sejmie już jest dekorowana na planowaną jutrzejszą, nielegalną uroczystość złożenia ślubowania przez cztery osoby, które Sejm wybrał na sędziów Trybunału Konstytucyjnego! Zgodnie z prawem takie ślubowanie można złożyć tylko przed prezydentem, ale być może zostanie podjęta bezprawna próba złożenia ślubowania przed marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.
Przypomnijmy, że prezydent Karol Nawrocki przyjął przysięgi od dwóch z sześciu wybranych przez Sejm osób na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Szef KPRP Zbigniew Bogucki tłumaczył, że czasie kadencji obecnej głowy państwa powstały dwa wakaty na stanowiska sędziego TK i odebranie ślubowań już od dwóch osób pozwala na dopełnienie 11-osobowego składu TK.
Kuriozalne listy do prezydenta
Tymczasem dziś pozostała czwórka osób wybranych przez Sejm na sędziów TK… wysłała listy do prezydenta z zaproszeniem do Sejmu na jutro na godzinę 13:30 w celu złożenia ślubowań. Prezydent nie wyraził woli, by tego dokonać, a nie ma innej opcji, by zrobić to zgodnie z prawem. Co zatem planują wspomniane cztery osoby? Być może będą próbowały złożyć bezprawne ślubowanie przed… marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym!
Na nagraniu poniżej widać, jak Sala Kolumnowa jest szykowana na jutrzejszą, bezprawną uroczystość ślubowania.
