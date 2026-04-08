Donald Tusk podczas swojego wystąpienia przed posiedzeniem rządu obwiniał prezydenta Karola Nawrockiego, PiS i Konfederację o rzekomą „kryptoaferę”, nawiązując do opisywanych przez media problemów giełdy kryptowalut Zondacrypto.
Mam bardzo ponure wiadomości i o uwagę proszę przede wszystkim prezydenta Nawrockiego, jego ludzi, a także liderów PiS-u i Konfederacji. Coraz głośniej jest w sprawie rynku kryptowalut w Polsce, problemu klientów i zbliża się nieuchronnie czas ponownego głosowania w Sejmie nad wetem prezydenta, które po raz kolejny ma utrudnić czy uniemożliwić regulacje na rynku kryptowalut i mówiąc wprost ochronę klientów na tym rynku
— wypalił Donald Tusk. Nie dodał, że giełda Zondacrypto jest pod nadzorem estońskim, zatem nawet przyjęcie proponowanej przez rząd ustawy nic by nie zmieniło w sytuacji jej klientów, gdybby sprawdził się czarny scenariusz.
Ważne jest, aby te europejskie regulacje, a my jesteśmy tutaj niestety daleko z tyłu w Polsce i te weta prezydenta, głosowania PiS-u i Konfederacji bardzo utrudniają działanie państwa, czy wręcz uniemożliwiają działania państwa w tym obszarze. To nie jest nadregulacja, ta regulacja ma naprawdę ochronić ludzi przez zdarzeniami, które mogą dramatycznie zaważyć na ich portfelach
— dodał Tusk.
Mam informacje, które rodzą bardzo dramatyczne pytania – dlaczego PiS, Konfederacja i prezydenta blokują te rozwiązania? Być może niestety znaleźliśmy rozwiązanie tego problemu, to znaczy odpowiedzi na to pytanie, dlaczego oni to blokują. Być może ta informacja zmusić ich do refleksji. Tu zwracam się do marszałka Czarzastego – jeśli możliwie szybko przystąpimy do głosowania kolejnego weta prezydenta ws. kryptowalut, to może tym razem zrozumieją, że trzeba odrzucić to weto
— naciskał na Czarzastego Tusk.
Premier podzielił się informacjami, które miał otrzymać od ABW. Przy okazji widać, że wyraźnie dostrzegł, iż sprawa giełdy Zondacrypto może się nadać do ataku na oponentów politycznych.
Na przełomie października i listopada 2025 roku, miesiąc przed głosowaniem weta prezydenta ws. regulacji rynku kryptowalut, Przemysław Kral, prezes zarządu Zondacrypto, dokonał wpłat na rzecz dwóch fundacji. 450 tys. zł wpłacono fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobro. Część z tych środków przeznaczono na prawników i obrońców Dariusza Mateckiego i ks. Michała Olszewskiego. Inna spółka związana z Zondacrypto i panem Kralem, Expo Fair Service House, zrealizowała transakcję na rzecz fundacji posła Przemysława Wiplera, fundacja nazywa się, żeby było zabawniej, „Dobry Rząd”. Przelała 70 tys. euro Zondacrypto była także głównym sponsorem imprezy CPAC, imprezy prawicowej działaczy. W czasie kapami prezydenckiej najważniejszymi uczestnikami tej imprezy byli prezydenci Duda i Nawrocki. To jest tylko cześć materiału, niczego chyba nie trzeba więcej tutaj komentować i dodawać
— mówił Tusk.
Czy ktoś z Was widział albo słyszał o projekcie prezydenckim w tej kwestii, w sprawie regulacji ryku kryptowalut? (…) Dlaczego wszyscy zaangażowani w tę kryptoaferę PiS-u, Konfederacji i niestety środowiska prezydenta, dlaczego nie są w stanie teraz, kiedy wszystko jest jasne, zapewnić nas, że przy głosowaniu nad wetem zachowają się tak, jak powinni
— dodał.
Obniżka cen paliw wciąż utrzymana
Rząd będzie „dmuchał na zimne” i nie zamierza rezygnować z pakietu „Ceny Paliw Niżej” w związku z rozejmem na Bliskim Wschodzie - wynika z wypowiedzi premiera Donalda Tuska.
Po ponad miesiącu od rozpoczęcia przez Stany Zjednoczone i Izrael ataków na Iran w nocy z wtorku na środę prezydent USA Donald Trump oraz władze w Teheranie ogłosiły dwutygodniowe zawieszenie broni, które ma obowiązywać także Izrael.
Odnosząc się do zawartego rozejmu przed posiedzeniem rządu, premier Donald Tusk podkreślił, że w kontekście cen paliw rząd zamierza „dmuchać na zimne”.
Nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu, który wprowadziliśmy (pakietu CPN - PAP), bo będziemy dmuchać na zimne. Tym bardziej, że to zimne jest ciągle bardzo gorące, szczerze powiedziawszy
— podkreślił szef rządu.
Ocenił też, że zawarcie rozejmu ma „bezpośrednie konsekwencje, jeśli chodzi o ceny paliw”.
Myślę, że od piątku będzie odczuwalny pozytywny skutek zawieszenia ognia (na Bliskim Wschodzie - PAP) na polskich stacjach paliw
— dodał.
