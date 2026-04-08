Tragedia w NFZ - rosnące kolejki, zamykane szpitale. Co obiecywał Tusk? Ten spot trzeba zobaczyć! "Czas to zatrzymać"

Na zdjęciu Donald Tusk w KPRM oraz wpis Mateusza Morawieckiego (screen z X) / autor: PAP/Piotr Nowak/X-Mateusz Morawiecki (screen)
Polacy płacą zdrowiem i życiem za nieudolność tej ekipy. Czas to zatrzymać” - powiedział lektor w spocie zamieszczonym w mediach społecznościowych przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Szef EKR przypomniał słowa Donalda Tuska z 2023 roku, gdy ten zapewniał, że zostaną zniesione limity w leczeniu Polaków.

Ciąg dalszy koszmaru Polaków, którzy potrzebują opieki ze strony NFZ. Pod koniec zeszłego roku fundusz nie miał pieniędzy na planowane leczenie i przekładał pacjentów na rok 2026. Teraz jest jeszcze gorzej, nie ma nawet połowy roku, a NFZ już znajduje się w opłakanym stanie jeśli chodzi o finanse…

Były premier Mateusz Morawiecki opublikował w mediach społecznościowych spot, w którym przypomniał słowa Donalda Tuska z kampanii wyborczej w 2023 roku.

Żeby już nigdy nie było tak, że ktoś idzie do szpitala, ponieważ potrzebuje pomocy […] Dowiaduje się, że szpital go nie przyjmie, ponieważ nie ma już limitów, gdyż nie ma pieniędzy

— mówił Tusk w Skarżysku-Kamiennej.

W Skarżysku-Kamiennej chorzy na stwardnienie rozsiane właśnie tracą leczenie, ponieważ fundusz nie płaci na czas. Kolejki na rezonans, tomografię, gastroskopię znów rosną

— poinformował lektor w nagraniu.

Czas to zatrzymać”

To będzie jedna z pierwszych decyzji, zniesiemy te limity

— zapewniał Tusk w Skarżysku-Kamiennej.

Wracają limity, które Tusk miał znieść. Szpitale odwołują zabiegi

— dodał lektor w nagraniu.

Pieniądze nie mogą stać na przeszkodzie, wtedy gdy chodzi o ratowanie ludzkiego zdrowia i życia

— mówił Tusk w 2023 w Kaliszu.

Rząd oszczędza nawet na żywieniu pacjentów. Polacy płacą zdrowiem i życiem za nieudolność tej ekipy. Czas to zatrzymać

— zakończył lektor w spocie.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

