„Polacy płacą zdrowiem i życiem za nieudolność tej ekipy. Czas to zatrzymać” - powiedział lektor w spocie zamieszczonym w mediach społecznościowych przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Szef EKR przypomniał słowa Donalda Tuska z 2023 roku, gdy ten zapewniał, że zostaną zniesione limity w leczeniu Polaków.
Ciąg dalszy koszmaru Polaków, którzy potrzebują opieki ze strony NFZ. Pod koniec zeszłego roku fundusz nie miał pieniędzy na planowane leczenie i przekładał pacjentów na rok 2026. Teraz jest jeszcze gorzej, nie ma nawet połowy roku, a NFZ już znajduje się w opłakanym stanie jeśli chodzi o finanse…
Były premier Mateusz Morawiecki opublikował w mediach społecznościowych spot, w którym przypomniał słowa Donalda Tuska z kampanii wyborczej w 2023 roku.
Żeby już nigdy nie było tak, że ktoś idzie do szpitala, ponieważ potrzebuje pomocy […] Dowiaduje się, że szpital go nie przyjmie, ponieważ nie ma już limitów, gdyż nie ma pieniędzy
— mówił Tusk w Skarżysku-Kamiennej.
W Skarżysku-Kamiennej chorzy na stwardnienie rozsiane właśnie tracą leczenie, ponieważ fundusz nie płaci na czas. Kolejki na rezonans, tomografię, gastroskopię znów rosną
— poinformował lektor w nagraniu.
„Czas to zatrzymać”
To będzie jedna z pierwszych decyzji, zniesiemy te limity
— zapewniał Tusk w Skarżysku-Kamiennej.
Wracają limity, które Tusk miał znieść. Szpitale odwołują zabiegi
— dodał lektor w nagraniu.
Pieniądze nie mogą stać na przeszkodzie, wtedy gdy chodzi o ratowanie ludzkiego zdrowia i życia
— mówił Tusk w 2023 w Kaliszu.
Rząd oszczędza nawet na żywieniu pacjentów. Polacy płacą zdrowiem i życiem za nieudolność tej ekipy. Czas to zatrzymać
— zakończył lektor w spocie.
