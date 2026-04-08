Trudna sytuacja Koalicji Obywatelskiej! Tak wygląda najnowszy SONDAŻ. Wszyscy koalicjanci Tuska poza Sejmem

Na zdjęciu sala plenarna w Sejmie / autor: Fratria
Koalicja Obywatelska znajduje się na czele zestawienia w najnowszym sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Partia Donalda Tuska jest jednak w bardzo trudnym położeniu. Według badania, na wejście do Sejmu mogłyby liczyć jeszcze tylko ugrupowania prawicowe: PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Wszyscy koalicjanci KO znajdują się pod progiem wyborczym.

Według sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie rzędu 38 proc. (wzrost o 0,1 pp. względem poprzedniego badania) - na tym kończą się pozytywy dla formacji Donalda Tuska.

Mimo, że drugie Prawo i Sprawiedliwość uzyskało wynik 29,8 proc. (wzrost o 1 pp.), to dwie pozostałe partie, które przekroczyłyby próg to Konfederacja - 11,4 proc. (spadek o1,5 pp.) i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna - 10 proc. (wzrost o 1 pp.). Żadnej inne ugrupowanie nie weszłoby zatem do Sejmu.

Minimalnie pod progiem znalazła się Lewica, która cieszy się zaufaniem 4,9 proc. wyborców (spadek o 0,4 pp.). Partia Razem uzyskała wynik 3,3 proc. (wzrost o 0,9 pp.). Na samym końcu zestawienia znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe - 1,6 proc. (spadek o 0,7 pp.) oraz Polska 2050 – 1 proc. (spadek o 0,4 pp.).

Podział mandatów prezentowałby się następująco: KO -204, PiS – 165, Konfederacja - 50, Konfederacja Korony Polskiej Brauna - 41.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

