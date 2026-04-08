Koalicja Obywatelska znajduje się na czele zestawienia w najnowszym sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Partia Donalda Tuska jest jednak w bardzo trudnym położeniu. Według badania, na wejście do Sejmu mogłyby liczyć jeszcze tylko ugrupowania prawicowe: PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Wszyscy koalicjanci KO znajdują się pod progiem wyborczym.
Według sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie rzędu 38 proc. (wzrost o 0,1 pp. względem poprzedniego badania) - na tym kończą się pozytywy dla formacji Donalda Tuska.
Mimo, że drugie Prawo i Sprawiedliwość uzyskało wynik 29,8 proc. (wzrost o 1 pp.), to dwie pozostałe partie, które przekroczyłyby próg to Konfederacja - 11,4 proc. (spadek o1,5 pp.) i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna - 10 proc. (wzrost o 1 pp.). Żadnej inne ugrupowanie nie weszłoby zatem do Sejmu.
Kto nie wchodzi do Sejmu
Minimalnie pod progiem znalazła się Lewica, która cieszy się zaufaniem 4,9 proc. wyborców (spadek o 0,4 pp.). Partia Razem uzyskała wynik 3,3 proc. (wzrost o 0,9 pp.). Na samym końcu zestawienia znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe - 1,6 proc. (spadek o 0,7 pp.) oraz Polska 2050 – 1 proc. (spadek o 0,4 pp.).
Podział mandatów prezentowałby się następująco: KO -204, PiS – 165, Konfederacja - 50, Konfederacja Korony Polskiej Brauna - 41.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757485-trudna-sytuacja-tuska-wszyscy-koalicjanci-poza-sejmem-sondaz
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.