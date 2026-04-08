Marszałek z PO przegrał proces i jeszcze za niego zapłaci. Duklanowski: Sprawa dot. pedofila Krzysztofa F., którego Geblewicz zatrudniał

  • Polityka
  • opublikowano:
Olgierd Geblewicz / autor: Fratria/X
Szef Koalicji Obywatelskiej ma mi zapłacić za przegrany proces, dotyczący tekstu o aferze pedofilskiej w PO!” - poinformował na platformie X dziennikarz Tomasz Duklanowski.

Wygrana z Geblewiczem

Przypomnijmy, że w lipcu 2023 r. dziennikarz poinformował o wygraniu procesu z Olgierdem Geblewiczem, marszałkiem województwa zachodniopomorskiego, który oskarżył go z art. 212 w związku z ujawnieniem sprawy pedofila Krzysztofa F. Mężczyzna to były urzędnik samorządowy i działacz Platformy Obywatelskiej z województwa zachodniopomorskiego, który został prawomocnie skazany za przestępstwa pedofilskie.

Wczoraj Duklanowski poinformował, że Geblewicz ma mu zapłacić „6150 złotych kosztów zastępstwa procesowego”.

To efekt procesu karnego, który wytoczył mi Geblewicz za tekst: „Zmowa milczenia wokół afery pedofilskiej w Platformie”. Sprawa dotyczyła pedofila Krzysztofa F., którego Geblewicz przez wiele lat zatrudniał w Urzędzie Marszałkowskim jako pełnomocnika ds. walki z narkomanią.

Wytaczając mi sprawę karną, szaf KO chciał mnie ukarać za ujawnienie afery, ale przegrał proces we wszystkich instancjach – już prawomocnie.

Dlatego mój adwokat Kacper Stukan obciążył Geblewicza kosztami, na co przystał Sąd Rejonowy w Szczecinie

— poinformował dziennikarz.

kk/X/wPolityce

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych