„Szef Koalicji Obywatelskiej ma mi zapłacić za przegrany proces, dotyczący tekstu o aferze pedofilskiej w PO!” - poinformował na platformie X dziennikarz Tomasz Duklanowski.
Wygrana z Geblewiczem
Przypomnijmy, że w lipcu 2023 r. dziennikarz poinformował o wygraniu procesu z Olgierdem Geblewiczem, marszałkiem województwa zachodniopomorskiego, który oskarżył go z art. 212 w związku z ujawnieniem sprawy pedofila Krzysztofa F. Mężczyzna to były urzędnik samorządowy i działacz Platformy Obywatelskiej z województwa zachodniopomorskiego, który został prawomocnie skazany za przestępstwa pedofilskie.
Wczoraj Duklanowski poinformował, że Geblewicz ma mu zapłacić „6150 złotych kosztów zastępstwa procesowego”.
To efekt procesu karnego, który wytoczył mi Geblewicz za tekst: „Zmowa milczenia wokół afery pedofilskiej w Platformie”. Sprawa dotyczyła pedofila Krzysztofa F., którego Geblewicz przez wiele lat zatrudniał w Urzędzie Marszałkowskim jako pełnomocnika ds. walki z narkomanią.
Wytaczając mi sprawę karną, szaf KO chciał mnie ukarać za ujawnienie afery, ale przegrał proces we wszystkich instancjach – już prawomocnie.
Dlatego mój adwokat Kacper Stukan obciążył Geblewicza kosztami, na co przystał Sąd Rejonowy w Szczecinie
— poinformował dziennikarz.
kk/X/wPolityce
