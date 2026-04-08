Przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda domaga się, aby minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wycofała się z przypisywania sobie sukcesu, za którym w jego ocenie stoi „Solidarność”. „Pani Minister, próba przemilczenia nie sprawi, że kłamstwo, jakoby to Pani wywalczyła zabezpieczenie w postaci przywrócenia do pracy dla zwolnionych szczególnie chronionych pracowników, stanie się prawdą” - napisał.
Wywalczyłam, będąc jeszcze w opozycji, zmianę w Kodeksie postępowania cywilnego, instytucję zabezpieczenia dla pracowników chronionych, dla związkowców, którzy jeżeli są zwolnieni z pracy, to sądy wydają zabezpieczenia na czas postępowania o przywrócenie do pracy
— deklarowała w marcu w Polsat News Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
Inaczej na tę sprawę patrzy „Solidarność”, która nie zgadza się z twierdzeniem, że sprawa ta jest sukcesem Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk to zwykła manipulantka. To Solidarność w czasie długich, żmudnych negocjacji prowadzonych z rządem Mateusza Morawieckiego uzgodniła wprowadzenie tych zmian. Nie było tam Pani, proszę więc przestać kłamać
— pisał w marcu Piotr Duda.
„Solidarność” nie odpuszcza
„Solidarność” nie odpuszcza jednak i konsekwentnie domaga się, aby minister wycofała się z przypisywania sobie sprawy.
Pani Minister, próba przemilczenia nie sprawi, że kłamstwo, jakoby to Pani wywalczyła zabezpieczenie w postaci przywrócenia do pracy dla zwolnionych szczególnie chronionych pracowników, stanie się prawdą
— wskazał.
Przypominam: dokonała tego Solidarność! Wciąż czekam na zdementowanie wypowiedzianej przez Panią nieprawdziwej informacji
— zaznaczył.
Co wiadomo?
Dziemianowicz-Bąk faktycznie, kiedy była w opozycji wspólnie z posłem Maciejem Koniecznym złożyła projekt ustawy zwiększający ochronę pracowników chronionych, w tym działaczy związkowych.
„Solidarność” wskazuje jednak, że nie brała ona udziału w negocjacjach z ówczesnym premierem Mateuszem Morawieckim.
Przypomnijmy, 7 czerwca 2023 r. przewodniczący NSZZ ”Solidarność” Piotr Duda i prezes Rady Ministrów RP Mateusz Morawiecki po półrocznych negocjacjach podpisali porozumienie obejmujące sprawy pracownicze
— informowała „Solidarność” na swojej stronie internetowej.
