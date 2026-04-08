Dziemianowicz-Bąk przypisuje sobie sukces "Solidarności"? Piotr Duda: "Kłamstwo"; "Wciąż czekam na zdementowanie"

Piotr Duda reaguje ws. słów Dziemianowicz-Bąk. / autor: Fratria
Przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda domaga się, aby minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wycofała się z przypisywania sobie sukcesu, za którym w jego ocenie stoi „Solidarność”. „Pani Minister, próba przemilczenia nie sprawi, że kłamstwo, jakoby to Pani wywalczyła zabezpieczenie w postaci przywrócenia do pracy dla zwolnionych szczególnie chronionych pracowników, stanie się prawdą” - napisał.

Wywalczyłam, będąc jeszcze w opozycji, zmianę w Kodeksie postępowania cywilnego, instytucję zabezpieczenia dla pracowników chronionych, dla związkowców, którzy jeżeli są zwolnieni z pracy, to sądy wydają zabezpieczenia na czas postępowania o przywrócenie do pracy

— deklarowała w marcu w Polsat News Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Inaczej na tę sprawę patrzy „Solidarność”, która nie zgadza się z twierdzeniem, że sprawa ta jest sukcesem Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk to zwykła manipulantka. To Solidarność w czasie długich, żmudnych negocjacji prowadzonych z rządem Mateusza Morawieckiego uzgodniła wprowadzenie tych zmian. Nie było tam Pani, proszę więc przestać kłamać

— pisał w marcu Piotr Duda.

Solidarność” nie odpuszcza

Solidarność” nie odpuszcza jednak i konsekwentnie domaga się, aby minister wycofała się z przypisywania sobie sprawy.

Pani Minister, próba przemilczenia nie sprawi, że kłamstwo, jakoby to Pani wywalczyła zabezpieczenie w postaci przywrócenia do pracy dla zwolnionych szczególnie chronionych pracowników, stanie się prawdą

— wskazał.

Przypominam: dokonała tego Solidarność! Wciąż czekam na zdementowanie wypowiedzianej przez Panią nieprawdziwej informacji

— zaznaczył.

Co wiadomo?

Dziemianowicz-Bąk faktycznie, kiedy była w opozycji wspólnie z posłem Maciejem Koniecznym złożyła projekt ustawy zwiększający ochronę pracowników chronionych, w tym działaczy związkowych.

Solidarność” wskazuje jednak, że nie brała ona udziału w negocjacjach z ówczesnym premierem Mateuszem Morawieckim.

Przypomnijmy, 7 czerwca 2023 r. przewodniczący NSZZ ”Solidarność” Piotr Duda i prezes Rady Ministrów RP Mateusz Morawiecki po półrocznych negocjacjach podpisali porozumienie obejmujące sprawy pracownicze

— informowała „Solidarność” na swojej stronie internetowej.

Adrian Siwek/X/Solidarnosc.org/Sejm.gov.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

