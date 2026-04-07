Na antenie Telewizji wPolsce24 wyemitowany został wstrząsający dokument „Sukcesja według Sikorskich”, w którym poruszono kontrowersje związane z ministrem sprawiedliwości, wicepremierem Radosławem Sikorskim, do których dotarła redakcja telewizji.
Telewizja wPolsce24 przekazała, że zagraniczne pieniądze od fundacji, z którą związana była Anne Applebaum, żona Radosław Sikorskiego, miały pozwolić wypromować tuż przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku Aleksandrę Wiśniewską, córkę łódzkiego milionera. Motorem napędowym łódzkiej posłanki według ustaleń wPolsce24 miał być syn Anne Applebaum i Radosława Sikorskiego - Alexander. Kampania ta zakończyła się przed oficjalną kampanią Wiśniewskiej. Obu miał szefować Alexander Sikorski.
Takim politykiem jak Radosław Sikorski powinny zajmować się wszystkie służby specjalne kraju. Tymczasem to Radosław Sikorski jest członkiem rządu, wicepremierem i po części to on kontroluje służby. A przeszłość Radosława Sikorskiego, jego kontakty międzynarodowe… Ktoś powie - świetnie, minister spraw zagranicznych musi mieć kontakty, tylko trzeba zbadać, jakie kontakty i w jakim czasie, komu pan Sikorski służył
— zauważył Wojciech Biedroń, dziennikarz wPolityce.pl i Telewizji wPolsce24.
Moją uwagę zwróciło to, kto jest w najbliższym otoczeniu Radosława Sikorskiego. Okazało się, że byli tam ludzie, którzy byli bez życiorysu, a później się okazało, że pochodzą z naprawdę resortowych rodzin
— podkreśliła Dorota Kania, dziennikarka śledcza.
Początki Sikorskiego w polskiej polityce
Były minister obrony narodowej Jan Parys zwrócił uwagę, że Radosław Sikorski przyjechał do Polski z Wielkiej Brytanii jako dziennikarz.
I wtedy trafił do mojego prywatnego domu, tak go poznałem, jako brytyjskiego korespondenta zagranicznej prasy
— wskazał Jan Parys.
Janek Parys zaskoczył mnie pewnego dnia, bo okazało się, że przyprowadził Sikorskiego do resortu obrony i obsadził go w funkcji wiceministra
— zauważył Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej i p.o. ministra obrony narodowej.
To był wtedy inny człowiek i zupełnie inne czasy
— zauważył Parys.
Wpływy Anne Applebaum
Poseł PiS Paweł Jabłoński zwrócił uwagę, że jedną z najważniejszych, nieformalnych doradczyń prezydenta USA Joe Bidena była Anne Applebaum.
Sikorski w teorii miał świetne kontakty z najwyższym szczeblem wokół Joe Bidena. Czy wykorzystał w jakiś sposób te kontakty dla Polski? Nic o tym nie wiem
— powiedział.
