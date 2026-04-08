Wybór sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa wstępnie planowany jest na posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się w dn. 13-15 maja 2026 r. - poinformowała Kancelaria Sejmu. Do izby wpłynęło 61 kandydatur, jedna kandydatura nie spełniła wymogów i nie będzie procedowana.
Procedura zgłaszania kandydatów na sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa - zgodnie z obowiązującą ustawą o KRS - rozpoczęła się 11 lutego i trwała do 13 marca.
Jak przekazała Kancelaria Sejmu, marszałek Sejmu podał do publicznej wiadomości zgłoszenia 60 kandydatów do KRS. Są one dostępne wraz z informacjami właściwych prezesów sądów w Systemie Informacyjnym Sejmu.
Wśród 60 sędziów zamieszczonych na liście kandydatów do KRS jest m.in. 15 kandydatów popieranych wspólnie przez: Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszenie Sędziów „Themis”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych oraz Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce. W tej grupie znaleźli się m.in. sędziowie: Wojciech Buchajczuk, Bartłomiej Starosta oraz Beata Donhöffner-Grodzicka związani z zarządami Iustitii i Themis. Ponadto w tej grupie jest m.in. sędzia SN Dariusz Zawistowski - przewodniczący KRS w latach 2015-2018.
Wśród zamieszczonych na stronie Sejmu pozostałych kandydatur są np. byli wiceministrowie sprawiedliwości z czasów PiS - sędziowie Łukasz Piebiak i Anna Dalkowska. Na liście znaleźli się także rzecznicy dyscyplinarni sędziów z czasów rządów PiS - Piotr Schab i Przemysław Radzik. Są też sędziowie Sądu Najwyższego, którzy w SN zaczęli orzekać po 2017 r. - np. Paweł Czubik, Marcin Łochowski, Maria Szczepaniec czy Renata Żywicka.
Na liście zamieszczona została także kandydatura obecnego wiceprzewodniczącego KRS sędziego Stanisława Zduna, a także członka KRS w latach 2028-2022 i wicerzecznika Rady Jarosława Dudzicza.
W komunikacie podkreślono, że wszyscy prezesi właściwych sądów sporządzili i przekazali w ustawowym, 7-dniowym terminie informacje o kandydatach.
Zgodnie z art. 11a ust. 6 ustawy o KRS informacje te obejmują dorobek orzeczniczy kandydata, w tym doniosłe społecznie lub precedensowe orzeczenia, i istotne informacje dotyczące kultury urzędowania, przede wszystkim ujawnione podczas wizytacji i lustracji
— czytamy w komunikacie.
Ponadto w Systemie Informacyjnym Sejmu udostępniono przekazane przez ministra sprawiedliwości listy sędziów popierających zgłoszenia dokonane przez grupę co najmniej 25 sędziów.
Kancelaria Sejmu podkreśliła, że opublikowane listy sędziów popierających zgłoszenia zostały zweryfikowane przez ministra sprawiedliwości pod kątem potwierdzenia statusu tych osób jako sędziów. Pojawiły się bowiem - jak zaznaczono - przypadki, gdy na listach poparcia pod zgłoszeniami dokonywanymi przez grupę sędziów podpisy składały osoby fizyczne niebędące sędziami.
Według komunikatu spośród 61 zgłoszeń jedno nie zostało podane do publicznej wiadomości, a w konsekwencji nie będzie dalej procedowane.
Zgłoszenie to nie spełniało wymogu określonego w art. 11b ust. 1 ustawy o KRS, tj. wymogu złożenia zgłoszenia przez pełnomocnika, który musi być wskazany w pisemnym oświadczeniu, pierwszych piętnastu osób z wykazu
— podkreślono.
Wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa wstępnie planowany jest na posiedzenie Sejmu, które odbędzie się w dn. 13-15 maja 2026 r.
— poinformowano.
Kto może trafić do KRS?
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Sejm wybiera 15 sędziów-członków KRS spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych na wspólną 4-letnią kadencję.
Uprawnionymi do zgłoszenia kandydata do Rady jest grupa 2 tys. obywateli, którzy ukończyli 18 lat, oraz 25 wciąż orzekających sędziów. Wybranych w ten sposób kandydatów zgłasza się marszałkowi Sejmu w ciągu 30 dni od dnia obwieszczenia o rozpoczęciu procedury wyboru do KRS. Obwieszczenie marszałka ukazało się w Monitorze Polskim 11 lutego.
Marszałek przekazuje posłom zgłoszenia kandydatów i zwraca się też do klubów poselskich o wskazanie, w terminie 7 dni, kandydatów na członków Rady. Klub poselski może wskazać nie więcej niż 9 kandydatów do KRS. Jeżeli łączna liczba wskazanych kandydatów będzie mniejsza niż 15, to - zgodnie z ustawą - pozostałych kandydatów (spośród tych zgłoszonych) w liczbie brakującej do 15 wskazuje prezydium Sejmu.
Następnie właściwa komisja sejmowa ustala listę 15 kandydatów z zastrzeżeniem, że na liście uwzględnia się co najmniej jednego kandydata wskazanego przez każdy klub poselski. Na koniec członkowie Rady są wybierani na wspólną 4-letnią kadencję przez Sejm, większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757462-wiemy-kiedy-odbedzie-sie-wybor-sedziow-krs
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.