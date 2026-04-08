„Premier Węgier Viktor Orban zadeklarował Władimirowi Putinowi, że jest do jego usług w każdej kwestii; w tym też popieracie Orbana?” - z tym pytaniem premier Donald Tusk zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
Agencja Bloomberga przekazała, że premier Węgier Viktor Orban zapewnił w październiku przywódcę Rosji Władimira Putina, że jest „do jego dyspozycji w każdej sprawie”. Agencja powołała się na rządową transkrypcję rozmowy telefonicznej obu przywódców.
Do tej informacji premier Donald Tusk odniósł się we wpisie na platformie X.
Orban zadeklarował Putinowi, że jest do jego usług w każdej kwestii
— podkreślił Tusk.
Szef rządu skierował w tym kontekście pytanie do prezydenta i prezesa PiS: „w tym też popieracie Orbana?”.
Czytaj także
Odpowiedź Orbana
Na wpis szefa polskiego rządu zareagował na X Viktor Orban.
Drogi Donaldzie Tusku. To prawda. Rozmawiałem z prezydentem Putinem o zakończeniu wojny i zorganizowaniu szczytu pokojowego USA-Rosja w Budapeszcie
— napisał.
Co zrobiłeś dla pokoju?
— zwrócił się do Tuska szef węgierskiego rządu.
