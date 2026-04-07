TYLKO U NAS. Szczucki o swoim zawieszeniu w PiS: "Decyzja nie ma uzasadnienia i myślę, że niebawem dojdzie do odwieszenia"

Krzysztof Szczucki (na zdjęciu) o swoim zawieszeniu w PiS / autor: Telewizja wPolsce24
Decyzja o zawieszeniu mnie nie ma uzasadnienia i myślę, że niebawem dojdzie do odwieszenia. Na to liczę. Wezmę udział w tych wszystkich procedurach partyjnych, statutowych, które są przewidziane”- mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Krzysztof Szczucki, poseł zawieszony w Prawie i Sprawiedliwości.

Poseł Krzysztof Szczucki został zawieszonych w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Decyzję podjął prezes Jarosław Kaczyński.

Zawieszenie

Krzysztof Szczucki w rozmowie z Anną Pawelec i Łukaszem Jankowskim na antenie Telewizji wPolsce24 został zapytany, czy ma poczucie niesprawiedliwości ze strony prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Ja bym takim dużych słów nie używał. Decyzja o zawieszeniu mnie nie ma uzasadnienia i myślę, że niebawem dojdzie do odwieszenia. Na to liczę. Wezmę udział w tych wszystkich procedurach partyjnych, statutowych, które są przewidziane po to, żeby by wykazać, że nie doszło w moim działaniu do naruszenia regulaminu, chociaż zgodnie z cywilizacją europejską to raczej ci, którzy twierdzą, że doszło, będą musieli wykazać, że tak było, a ja jedynie ewentualnie będę się bronił względem tych zarzutów

— wskazał.

Uważam, że w moim postępowaniu wszystko jest zgodne ze statutem, a nade wszystko z polskim prawem

— zaznaczył.

O co chodzi?

Polityk został zapytany o to, czy decyzja ta zapadła z powodu jego wypowiedzi dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Przypominamy, że poseł i na antenie RMF przekonywał, że prezydent Karol Nawrocki powinien przyjąć ślubowanie od wszystkich sześciu sędziów wybranych przez Sejm.

Tak myślę. Jeszcze nie otrzymałem żadnej oficjalnej informacji. Wiem z X-a, że jestem zawieszony

— powiedział i wyjaśnił, że dokumentów nie otrzymał, ponieważ były święta.

Szczucki odpowiedział także na pytanie dotyczące tego, dlaczego zdecydował się przyjść do Telewizji wPolsce24 w sytuacji, w której jest on zawieszony jako członek Prawa i Sprawiedliwości.

Nie postrzegam tego jako grę. Jeżeli Polacy są informowani o moim zawieszeniu, to dobrze, żeby byli też przeze mnie poinformowani o moim stanowisku. Ja jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Chcę być członkiem Prawa i Sprawiedliwości. To się nie zmienia

— powiedział.

Nie wybrałem się do mediów jakiś takich wrogich wobec Prawa i Sprawiedliwości - niektóre tak są postrzegane, chociaż ja staram się wszystkie media traktować tak samo - żeby narzekać na swoją partię, żeby się od niej dystansować. Ja lubię Prawo i Sprawiedliwość, cenię

— zaznaczył.

Ta partia oczywiście, jak każda inna ma też swoje wady. Z tą decyzją oczywiście się nie zgadzam, ale wykorzystam wszystkie statutowe możliwości, żeby ona została uchylona

— podkreślił.

Adrian Siwek/wPolsce24

Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

