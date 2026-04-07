Koniec programu lekowego w szpitalu w Skarżysku-Kamiennej. Morawiecki: Czas na dymisję rządu! Igranie z życiem Polaków musi się zakończyć

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
Rzeczpospolita” poinformowała, że szpital w Skarżysku-Kamiennej ogranicza leczenie chorych na stwardnienie rozsiane z uwagi na opóźnienia płatności z NFZ. „Igranie z życiem i zdrowiem Polaków musi się zakończyć - czas na dymisję!” - zareagował na tę sytuację na platformie X Mateusz Morawiecki, były premier, poseł PiS.

Z powodu opóźnień w płatnościach NFZ i konieczności kredytowania leków szpital w Skarżysku-Kamiennej rezygnuje z części programu lekowego. To prawdopodobnie pierwszy taki przypadek w Polsce

— poinformowała „Rzeczpospolita”. Z końcem kwietnia placówka ma przestać leczyć 30 osób z ok. 70 osób w programie lekowym!

Z końcem kwietnia musimy zaprzestać leczenia pacjentów trzema substancjami, mimo że do tej pory mieliśmy cały panel leków stosowanych w SM 

— powiedziała „Rzeczpospolitej” dr Małgorzata Fudala, neurolog, kierowniczka Oddziału Neurologicznego i Udarowego szpitala powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

Czas na dymisję!”

Do tych doniesień na platformie X odniósł się Mateusz Morawiecki, były premier.

Rządy magicznej różdżki, którą obiecywano nam w kampanii dotknęły właśnie kolejny szpital - tym razem zabrakło pieniędzy na leczenie osób ze stwardnieniem rozsianym

— napisał na X były premier.

Kolejne oddziały zamykane, dziura w budżecie NFZ i absolutny chaos - to jedyne co mają do zaoferowania Donald Tusk i jego kolejni ministrowie zdrowia

— zaznaczył polityk PiS.

Igranie z życiem i zdrowiem Polaków musi się zakończyć - czas na dymisję!

— stwierdził Morawiecki.

tkwl/X/rp.pl

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych