„Rzeczpospolita” poinformowała, że szpital w Skarżysku-Kamiennej ogranicza leczenie chorych na stwardnienie rozsiane z uwagi na opóźnienia płatności z NFZ. „Igranie z życiem i zdrowiem Polaków musi się zakończyć - czas na dymisję!” - zareagował na tę sytuację na platformie X Mateusz Morawiecki, były premier, poseł PiS.
Z powodu opóźnień w płatnościach NFZ i konieczności kredytowania leków szpital w Skarżysku-Kamiennej rezygnuje z części programu lekowego. To prawdopodobnie pierwszy taki przypadek w Polsce
— poinformowała „Rzeczpospolita”. Z końcem kwietnia placówka ma przestać leczyć 30 osób z ok. 70 osób w programie lekowym!
Z końcem kwietnia musimy zaprzestać leczenia pacjentów trzema substancjami, mimo że do tej pory mieliśmy cały panel leków stosowanych w SM
— powiedziała „Rzeczpospolitej” dr Małgorzata Fudala, neurolog, kierowniczka Oddziału Neurologicznego i Udarowego szpitala powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.
„Czas na dymisję!”
Do tych doniesień na platformie X odniósł się Mateusz Morawiecki, były premier.
Rządy magicznej różdżki, którą obiecywano nam w kampanii dotknęły właśnie kolejny szpital - tym razem zabrakło pieniędzy na leczenie osób ze stwardnieniem rozsianym
— napisał na X były premier.
Kolejne oddziały zamykane, dziura w budżecie NFZ i absolutny chaos - to jedyne co mają do zaoferowania Donald Tusk i jego kolejni ministrowie zdrowia
— zaznaczył polityk PiS.
Igranie z życiem i zdrowiem Polaków musi się zakończyć - czas na dymisję!
— stwierdził Morawiecki.
