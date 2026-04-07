„Prezydent Karol Nawrocki jest znowu spóźniony; dzięki europosłom PSL umowa z krajami Mercosur została już skierowana do TSUE, a ustawa chroniąca rolnicze funkcje produkcyjne wsi jest procedowana przez rząd” - napisał dziś na X wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Problem w tym, że lider ludowców - podobnie jak wielu jego kolegów z koalicji - myli dwie różne rzeczy. „Panie Premierze, znowu Pan kłamie. PE wystąpił o opinię do TSUE, a nie ze skargą!” - napisała Anna Gembicka, była minister rolnictwa. Z kolei europoseł PiS Maciej Wąsik przypomniał wypowiedź premiera Donalda Tuska z marca o tym, że Polska nie złoży skargi do TSUE ws. Mercosur.
Prezydent Karol Nawrocki poinformował na X, że skierował do premiera Donalda Tuska list z żądaniem natychmiastowego zaskarżenia umowy UE z krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Czytaj także
Zaczepki wicepremierów
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że prezydent jest „znowu spóźniony”.
Dzięki europosłom PSL umowa z krajami Mercosur została już skierowana do TSUE, a ustawa chroniąca rolnicze funkcje produkcyjne wsi jest procedowana przez rząd. Skuteczność mierzy się w czynach, nie w liczbie słów i decybelach
— napisał Kosiniak-Kamysz na platformie X.
Sprawę listu prezydenta skomentował na X także wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski.
Jeszcze raz, Prezydent nie ma żadnych konstytucyjnych uprawnień do prowadzenia polityki europejskiej, która jest wyłączną domeną Rady Ministrów. Natomiast przypominam, że podczas swojej pierwszej RBN obiecał skłonienie Włoch do przystąpienia do mniejszości blokującej Mercosur
— napisał Sikorski.
Tak Tusk umywał ręce
Cały problem w tym, że politycy koalicji rządzącej najwyraźniej mieszają dwie różne, niezwiązane ze sobą tak do końca sprawy. Takim przykładem może być wypowiedź premiera Donalda Tuska z 26 marca.
Na razie nie przewidujemy złożenia skargi do TSUE w sprawie Mercosur. Jak państwo wiecie, taka skarga została już złożona na wniosek Parlamentu Europejskiego
— powiedział szef rządu, odnosząc się do informacji, że do TSUE wpłynął wniosek PE ws. umowy UE-Mercosur.
Decyzja o wniesieniu skargi do TSUE podejmowana jest na poziomie rządu, a formalnie skargę wnosi kraj jako państwo członkowskie UE.
Już wówczas politycy opozycji wytykali Donaldowi Tuskowi manipulację. Podobnie komentowany był dzisiejszy wpis wicepremiera Kosiniaka-Kamysza.
Panie Premierze, znowu Pan kłamie. PE wystąpił o opinię do TSUE, a nie ze skargą! To przerażające, że Wicepremier tego nie rozróżnia i nie wie, jakie są skutki. Znowu daliście się ograć Tuskowi, który jasno powiedział, że skargi nie będzie. Jeśli nie złożycie skargi, wnioskując jednocześnie o zawieszenie stosowania umowy, to produkty z Mercosuru będą do nas płynąć od 1 maja. Co do ustawy - nie została nawet jeszcze przyjęta przez Rząd, mimo że w sierpniu zeszłego roku Krajewski mówił, że za chwilę trafi do Sejmu! Projekt Prezydenta jest już w Sejmie - na najbliższym posiedzeniu możemy go uchwalić i realnie pomóc polskim rolnikom
— odpowiedziała szefowi MON Anna Gembicka, poseł PiS i była minister rolnictwa.
Wypowiedź premiera Donalda Tuska przypomniał Kosiniakowi-Kamyszowi także europoseł Maciej Wąsik, były wiceszef MSWiA.
Tusk 26 marca: „Na razie nie przewidujemy złożenia skargi do TSUE ws. Mercosur”
— napisał.
Inną ciekawą wypowiedź - być może bliższą szefowi MON niż słowa Tuska, bo pochodzącą od polityka PSL, ministra Stefana Krajewskiego, przypomniał poseł PiS Paweł Szrot.
Chwilka, minister Krajewski to też zdaje się Pański kolega z neoPSL. A on obiecywał przecież ze Polska samodzielnie zaskarży umowę z Mercosur, co jednocześnie jego zdaniem powinno zablokować jej wykonanie
— napisał.
-1. Ustawa prezydenta Karola Nawrockiego jest już w Sejmie, a wasza nie. -2. Nie złożyliście skargi na Mercosur. Jeden wpis i aż dwa kłamstwa, bardzo brzydko
— skomentował wpis lidera ludowców poseł Krzysztof Ciecióra.
Czytaj także
Innymi słowy: wicepremier i minister obrony narodowej najwyraźniej postawił na polityczną wojenkę przeciwko prezydentowi. I to na różnych obszarach, od obronności po rolnictwo. Szkoda, że nie przejmuje się w tym wszystkim faktami, bo że bezpieczeństwem Polaków cała ta koalicja przejmuje się raczej średnio, wiemy już od dawna.
X/PAP/wPolityce.pl/oprac.Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757439-szef-mon-zaczepia-prezydenta-ws-mercosur-bardzo-brzydko
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.