Zastępca Prokuratora Generalnego prok. Michał Ostrowski może wrócić do pracy. Taką decyzję podjął dziś Sąd Dyscyplinarny, który nie zgodził się na przedłużenie okresu zawieszenia. Prok. Ostrowski został zawieszony przez Adama Bodnara, ówczesnego szefa MS za rozpoczęcie śledztwa w sprawie ustrojowego zamachu stanu. „Michał Ostrowski, po 14 miesiącach zawieszenia, wraca do pracy” - napisał w mediach społecznościowych mec. Bartosz Lewandowski, który w rozmowie z portalem wPolityce.pl odniósł się także do zignorowania przez Adama Bodnara dzisiejszego przesłuchania.
W lutym ruszyła sprawa dyscyplinarna, jaką „żurkowcy” wytoczyli zastępcy Prokuratora Generalnego prok. Michałowi Ostrowskiemu za rozpoczęcie śledztwa ws. ustrojowego zamachu stanu. Śledztwo zostało mu odebrane, a ówczesny szef MS Adam Bodnar prok. Ostrowskiego zawiesił. Mimo bezprawnego usunięcia Prokuratura Krajowego Dariusza Barskiego, obecna władza twierdzi, że prok. Ostrowski nie powinien wszczynać tego śledztwa. Zawiadomienie dotyczące działań, które mogą mieć znamiona zamachu stanu przed rokiem złożył do prokuratury prezes Trybunału Konstytucyjnego sędzia Bogdan Święczkowski.
Dziś na godzinę 11:00 zaplanowane było przesłuchanie byłego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara w sprawie zamachu stanu. Postępowanie dotyczy sprawy dyscyplinarnej prok. Michała Ostrowskiego. Bodnar na przesłuchanie się nie stawił. W ostatniej chwili przysłał do sądu dyscyplinarnego „usprawiedliwienie”, które właściwie nie spełnia wymogów.
Wraca do pracy
W zaistniałej sytuacji Sąd Dyscyplinarny podjął dziś decyzję o nieprzedłużaniu okresu zawieszenia zastępcy Prokuratora Generalnego prok. Michałowi Ostrowskiemu.
Miło mi poinformować, że zastępca Prokuratora Generalnego prok. Michał Ostrowski, po 14 miesiącach zawieszenia, wraca do pracy. Sąd Dyscyplinarny nie przedłużył mu zawieszenia na dalszy okres
— napisał w mediach społecznościowych mec. Bartosz Lewandowski.
To mogło mieć wpływ na decyzję sądu
Czy na decyzję sądu o nieprzedłużaniu okresu zawieszenia prok. Ostrowskiemu miało wpływ to, że Adam Bodnar nie stawił się dziś na przesłuchanie?
Trudno powiedzieć. Na pewno fakt, że sąd odroczył sporządzenie uzasadnienia pisemnego do tej decyzji, świadczy o tym, że chyba nie brał pod uwagę takiego nieprzedłużenia wcześniej. Czyli musiało się coś tu wydarzyć. Być może to było efektem naszych mów obrończych, a być może faktu, że Adam Bodar się nie stawił. To mogło rzutować na decyję sądu dyscyplinarnego
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl mec. Bartosz Lewandowski. Dodaje, że decyzja sądu jest klarowna, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę działania prok. Piotra Kowalika, który domagał się przedłużenia zawieszenia.
To stanowisko sądu jest dość jasne w kontekście tego, co mówił rzecznik dyscyplinarny prok. Piotr Kowalik w tej sprawie, który domagał się przedłużenia zawieszenia. To on tę sprawę prowadził od początku i uważał, że absolutnie konieczne jest w dalszym ciągu utrzymywanie tego zawieszenia. Twierdził, że poziom tego przewinienia dyscyplinarnego miałby świadczyć o tym, że konieczne jest stosowanie tego najdalej idącego środka. Naszym jednak zdaniem i to wychodziło podczas kolejnych przesłuchań, te zarzuty są po prostu niezasadne. Podnosiliśmy dziś w tym zakresie szereg różnych okoliczności i być może to właśnie legło u podstaw tej decyzji sądu
— podkreśla nasz rozmówca. Co teraz będzie z prok. Ostrowskim? Czy rzeczywiście będzie mógł wrócić do pracy?
Okres zawieszenia kończy się prok. Ostrowskiemu i oczywiście teraz decyzja należy do pana prokuratora. Pamiętajmy jednak o tym, że został on jeszcze przez Adama Bodnara skierowany w trybie nieznanym ustawie do wykonywania czynności w wydziale zamiejscowym Prokuratury we Wrocławiu. Więc odsunięto go od wykonywania obowiązków i współkierowania prokuraturą
— uważa mec. Lewandowski. Prok. Ostrowskiemu odebrano śledztwo w sprawie ustrojowego zamachu stanu.
Śledztwo toczy się w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i na razie były marszałek Sejmu poseł Szymon Hołownia nie stawia się na czynności, nie chce odpowiedzieć na pytania
— podsumowuje mec. Bartosz Lewandowski.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757428-prok-ostrowski-wraca-do-pracy-sad-nie-przedluzyl-zawieszenia
