PSL złoży w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o PIT, który zakłada m.in. stopniowe zwiększanie kwoty wolnej od podatku, tak aby po trzech latach od wejścia w życie przepisów wynosiła ona 60 tys. zł - powiedział PAP poseł ugrupowania Marek Sawicki. Pod koniec lipca ub.r. minister finansów Andrzej Domański poinformował, że kwota wolna od podatku w wysokości 60 tys. zł nie zmieści się w budżecie na 2026 rok.
Obietnica rozpisana na trzy lata
Pod koniec marca na Radzie Naczelnej PSL przyjęto szereg uchwał rekomendujących klubowi parlamentarnemu złożenie kilku projektów ustaw. Sawicki powiedział PAP, że jednym z nich jest projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt ma być wkrótce złożony w Sejmie.
Chcemy zrealizować jedną z obietnic Koalicji Obywatelskiej oraz premiera Donalda Tuska i wprowadzić kwotę wolną od podatku do 60 tys. złotych
— oświadczył poseł PSL. Jak dodał, „chcemy to rozpisać na trzy lata: w pierwszym roku będzie to 35 tysięcy, w drugim 45 tysięcy, a w trzecim 60 tysięcy złotych”. Zatem realizacja obietnicy KO przypadałaby już na kolejną kadencję.
Deklaracja Tuska
Sawicki zaznaczył, że projekt zakłada też m.in wprowadzenie emerytury bez podatku oraz powiązanie programu 800+ z kwotą wolną od podatku. Poseł ludowców zapowiedział również złożenie innych projektów ustaw, w tym dotyczącego zablokowania likwidacji spółdzielni mieszkaniowych.
Zwiększenie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł było jednym ze stu konkretów Koalicji Obywatelskiej zaprezentowanych przed wyborami w 2023 roku. Premier Donald Tusk powiedział w maju ubiegłego roku, że do końca tej kadencji ma nastąpić podwyższenie kwoty wolnej.
To jest moja twarda obietnica, że do końca tej kadencji – nie powiem, czy w przyszłym (roku – PAP)
— powiedział premier. Zaznaczył, że będzie to zależało od deficytu.
Nie możemy przekroczyć pewnej granicy, bo stracimy środki europejskie (…). Ale kwota wolna od podatku, to nie jest zobowiązanie wynikające z tej kampanii, ja mówię o tym od lat i jestem absolutnie zdeterminowany
— mówił wówczas Tusk.
Rekordowy deficyt
Pod koniec lipca ub.r. minister finansów Andrzej Domański poinformował, że kwota wolna od podatku w wysokości 60 tys. zł nie zmieści się w budżecie na 2026 rok. Dodał jednocześnie, że resort finansów pracuje nad tym, by kwota wolna w wysokości 60 tys. zł weszła w życie.
MF ma zatem przed sobą naprawdę dużo pracy, ponieważ deficyt budżetu państwa w 2025 roku wzrósł do gigantycznej kwoty ponad 275 mld zł. Takie były szacunkowe danych Ministerstwa Finansów. Jest to najwyższy deficyt po 1989 r. Łączny deficyt sektora finansów publicznych w 2025 r. zbliżył się do 7 proc. PKB.
Czytaj także
SC/PAP/Infor.pl
