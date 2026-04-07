Poseł PiS i były premier Mateusz Morawiecki w nagraniu na platformie X domaga się powstania specjalnej komisji w Sejmie do zbadania afery pedofilskiej w Kłodzku.
Musimy powiedzieć głośno: dość! Potrzebujemy komisji, która zbada zbrodnię w Kłodzku do samego końca i oczyści to bagno!
— napisał na platformie X Mateusz Morawiecki. Do swojego wpisu dołączył nagranie.
„Trzeba tę sprawę wyjaśnić”
Żurek powołał specjalny zespół do afery Epsteina. Służby, prokuratorzy, analitycy - trzy miliony stron z Ameryki i wiecie co znalazł? Praktycznie nic. A w Kłodzku? 25 lat więzienia za 12 lat gwałcenia dzieci. Sprawa, która wstrząsnęła Polską i cisza
— zaznaczył były premier.
Żadnego zespołu, żadnego zarządzenia, może dlatego że w Kłodzku od lat rządzą ludzie powiązani z PO? I może dlatego nikt z rządu nie chce tam zaglądać? Natychmiast powinna zacząć pracować specjalna komisja w Sejmie. Trzeba tę sprawę wyjaśnić, zobaczymy czy Tusk i Żurek potraktują polskie dzieci równie poważnie, jak amerykańskie nagłówki
— dodał.
