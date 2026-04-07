„Pan senator Bodnar w ostatniej chwili przysłał do sądu dyscyplinarnego ‘usprawiedliwienie’, jak to nazwał, ale to pismo nie spełnia wymogów usprawiedliwienia” - powiedział prokurator Michał Ostrowski, zastępca Prokuratora Generalnego. Po godzinie 11:00 w upolitycznionej przez rząd Donalda Tuska Prokuraturze Krajowej Ostrowski miał stanąć przed Sądem Dyscyplinarnym przy Prokuratorze Generalnym za wszczęcie śledztwa dotyczącego podejrzenia ustrojowego zamachu stanu dokonywanego przez obecne władze. Bodnar, który w okresie, gdy był szefem MS i Prokuratorem Generalnym sam zawiesił swojego zastępcę, nie stawił się na przesłuchaniu w charakterze świadka.
Na godzinę 11:00 planowane było przesłuchanie Adama Bodnara w sprawie zamachu stanu. Postępowanie dotyczy sprawy dyscyplinarnej wobec Michała Ostrowskiego, zastępcy Prokuratora Generalnego.
„Usprawiedliwienie” Bodnara
Jak się okazało, Bodnar nie stawił się na rozprawie, tłumacząc to posiedzeniem komisji senackiej, której były szef MS nawet nie przewodniczy.
Po zasięgnięciu opinii pana prezydenta w tej chwili oczekujemy na decyzję sądu dyscyplinarnego. Niestety, dzisiaj jest szczególny dzień, bo miał się stawić główny świadek w tej sprawie, czyli pan senator Adam Bodnar
— powiedział dziennikarzom w siedzibie neo-PK prokurator Ostrowski.
Okazało się jednak, że pan senator Bodnar w ostatniej chwili przysłał do sądu dyscyplinarnego „usprawiedliwienie”, jak to nazwał, ale to pismo nie spełnia wymogów usprawiedliwienia. W tym piśmie, chociaż jest bardzo krótkie, senator Adam Bodnar dał wyraz swojej niekompetencji prawniczej, bo stwierdził, że chce złożyć wyjaśnienia na piśmie. Tyle że wyjaśnienia to składa podejrzany - a jeszcze czas na pana Bodnara. A na piśmie to można złożyć, a nie sobie wysyłać listem. Należy to uczynić w siedzibie sądu dyscyplinarnego, za którym pan Bodnar zresztą bardzo optował
— dodał.
Ostrowski: Zarzuty wobec mnie są bezzasadne
Pytany o zarzuty formułowane wobec niego, prokurator Michał Ostrowski ocenił, że są one „całkowicie bezzasadne”.
Głównym zarzutem jest wszczęcie przeze mnie śledztwa w sprawie zamachu stanu. W tej chwili to postępuje, galopuje wręcz. Zawłaszczanie instytucji państwowych, zastraszanie urzędników
— wyliczał.
Trwają przygotowania do niesłychanego zamachu na TK, członkowie rządu - w tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wyraźnie artykułuje swoje plany, tzw. plan B, czyli siłowe przejęcie Trybunału. To jest coś niespotykanego w demokratycznym państwie prawa
— dodał.
Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757408-bodnar-nie-stawil-sie-w-neo-pk-ws-prokuratora-ostrowskiego
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.