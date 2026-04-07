Potwierdziły się nasze doniesienia ws. referendum dotyczącego odwołania Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej z urzędu prezydenta Krakowa przed upływem jego kadencji. Komisarz wyborczy w Krakowie wydał dziś postanowienie, w którym wyznaczył datę referendum na 24 maja. Referendum dotyczy nie tylko odwołania Miszalskiego z funkcji, ale też odwołania całej Rady Miasta Krakowa.
Akcja zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum spotkała się z olbrzymim odzewem mieszkańców Krakowa. Do Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krakowie trafiło niemal 134 tys. podpisów popierających przeprowadzenie referendum o usunięcie Miszalskiego ze stanowiska prezydenta miasta. Warto dodać, że do jego zorganizowania wystarczyłoby co najmniej 58 tys. podpisów, czyli 10 proc. uprawnionych do głosowania.
24 maja musi pójść do urn minimum 3/5
Aby referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa (czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w II turze). W przypadku Rady Miasta Krakowa liczba ta wynosi 179 792.
REFERENDUM ODBĘDZIE SIĘ 24.05! Zgodnie z przewidywaniami, referendum odbędzie się końcem przyszłego miesiąca. Frekwencja będzie kluczowa, dlatego koniecznie zapiszcie ten termin w kalendarzach!
— napisał na X Grzegorz Legień wiceprezes Ruchu Narodowego w Krakowie.
Miszalski został prezydentem Krakowa w wyniku II tury wyborów w kwietniu 2024. Uzyskał 133 703 głosy. Jego kontrkandydat, radny, przedsiębiorca Łukasz Gibała otrzymał 128 269 głosy.
Większość w Radzie Miasta Krakowa ma KO wraz z Nową Lewicą. Kluby opozycyjne to PiS i Kraków dla Mieszkańców Łukasza Gibały.
