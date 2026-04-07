Posłowie PiS Katarzyna Sójka i Przemysław Czarnek złożą w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy. - To nie jest minister zdrowia. W tym rządzie to jest minister likwidator nominowany przez Donalda Tuska. Ta minister dostała tak naprawdę bardzo proste zadanie, ma zwijać system, ma zamykać to, co jest dla tego rządu niewygodne — mówiła poseł Sójka, która ma koordynować procedowanie wniosku nieufności w Sejmie wobec szefowej resortu zdrowia.
Sójka: Generowanie kolejek śmierci
Była minister zdrowia, Katarzyna Sójka nazwała politykę zdrowotną rządu w dosadny sposób.
To jest generowanie kolejek śmierci
— podkreśliła.
Będę miała zaszczyt prowadzić ten wniosek w Sejmie i obiecuję - zedrzemy maskę troski tego rządu, pokażemy z mówicy sejmowej każdy zlikwidowany oddział. Rozliczymy ten rząd za każdego pacjenta, któremu dzisiaj zatrzaskujecie drzwi przed nosem
— zaznaczała poseł Sójka.
Poseł PiS mówiła też, że „dzisiaj Ministerstwo Zdrowia przejął korporacyjny syndyk”.
Mamy ochroną zdrowia, którą kieruje dzisiaj menedżer, ale od cięć. A „restrukturyzacja” to rzekłabym, że to takie łagodniejsze określenie na słowo „amputacja”
— stwierdziła Sójka, która przypomniała też, że ta „władza wycierała sobie usta prawami kobiet”.
Co oni dzisiaj robią, bo właśnie dzisiaj zamykają tym kobietom porodówki, młodym matkom zabierają elementarne bezpieczeństwo każą im rodzić w karetkach na SOR-ach albo szukać miejsca w szpitalach o kilkadziesiąt kilometrów dalej
— zaznaczyła była minister zdrowia
Czarnek: Niema minister zdrowia
Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek przypomniał też, że rok 2026, jak na ironię, został ogłoszony rokiem profilaktyki. Zaznaczył jednocześnie, że właśnie w tym roku „w Ministerstwie Zdrowia podjęto decyzję o ograniczeniu środków na badania profilaktyczne — kolonoskopię, gastroskopię do 60 proc., a na diagnostykę obrazową do 50 proc.”.
Obecną szefową resortu zdrowia Czarnek nazwał „niemą minister”.
niema Sobierańska-Grenda ma podwójnie. Po pierwsze nic nie mówiła przez wiele miesięcy, a jak już zaczęła mówić to kłamała. A po drugie nie ma 23 miliardów złotych na dziurę budżetową w NFZ.
— wyliczał kandydat PiS na premiera w przyszłym rządzie.
Pełne zaufanie Tuska
Premier Donald Tusk pod koniec marca pytany o przyszłość szefowej resortu zdrowia w związku z kontrowersjami wokół finansowania badań diagnostycznych przez NFZ zapewniał, że nie przewiduje dymisji minister Sobierańskiej-Grendy.
Ma ona moje pełne zaufanie w procesie wdrażania tych trudnych, ale niezbędnych reform, które mają ustabilizować finanse publicznej służby zdrowia
— podkreślał wówczas premier.
Na początku kwietnia swój wniosek o wotum nieufności wobec minister zdrowia zapowiedziała także Partia Razem.
Nie ma zgody na to, żeby działania ograniczające dostęp do ochrony zdrowia były realizowane przez rząd
— mówiła posłanka Marcelina Zawisza, krytykując pomysły dotyczące wprowadzenia limitów na diagnostykę.
SC/YouTube/PAP
