Wspólna lista Tuska bez Polski 2050? Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: "Postrzega się nas jakbyśmy byli jakąś przeszkodą"

  • Polityka
  • opublikowano:
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz / autor: PAP/EPA
„Ostatni raz widziałam się z premierem Donaldem Tuskiem 2 miesiące temu” – powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, w rozmowie z radiem RFM.

Liderka Polski 2050 mówiła o plotkach dotyczących planów Donalda Tuska, by stworzyć wspólną listę wyborczą partii koalicji rządzącej, na której nie znalazłoby się miejsce dla jej ugrupowania.

Powiedzmy sobie jasno, że my w Polsce 2050 - i mówię to od początku - nie widzimy siebie na żadnej ‘jednej liście’. Mamy swoją agendę w ramach tej koalicji, agendę, która dla koalicji jest potrzebna, choć często (…) postrzega się nas jakbyśmy byli jakąś przeszkodą

– stwierdziła.

– dodała.

Sytuacja Hennig-Kloski

Pełczyńska-Nałęcz poruszyła też kwestię umowy koalicyjnej i kontrowersji wokół Pauliny Hennig-Kloski.

Jest umowa koalicyjna, która obowiązuje czterech koalicjantów. Stroną tej umowy nie jest minister Paulina Hennig-Kloska, ale jest członkinią rządu. W związku z tym my musimy wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie. My chcemy głosować po rozmowie z koalicjantami, tak jak koalicjanci odpowiedzialni, ale chcemy wiedzieć, jakie jest to stanowisko

– powiedziała.

Zapewniła też, że jej ugrupowanie dotrzymuje zobowiązań w ramach umowy koalicyjnej.

My dotrzymujemy zobowiązań, a w koalicji jesteśmy dla spraw. I też ja to powtarzam. Dlatego, mimo że nie dotrzymano zobowiązania w sprawie, nazwijmy to „stołka” - choć powinno było być zobowiązanie - jesteśmy dla spraw i dlatego uważamy, że potrzebna jest duża zmiana w systemie podatkowym. Musi być podwyższenie tego progu podatkowego, bo dzisiaj nauczyciele, ratownicy, pielęgniarki płacą 32 proc., kiedy na ryczałcie zarabiający miliony płacą kilka procent, a w fundacjach rodzinnych, w tym politycy nie płacą nic i jeszcze się tym chwalą

– mówiła.

mly/rmf24.pl

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych