„To jest jak sinusoida, bo (…) każdy miły gest policjanta na dozorze, czy jakichś ludzi, których ks. Michał Olszewski spotyka tam, gdzie mieszka, od razu napawa go totalnym optymizmem, a z drugiej strony, jest taki zjazd i straszny dół, kiedy on sobie znowu uświadamia to, co go spotyka, czyli skrajna niesprawiedliwość i nieuczciwość” - podkreślił mec. Krzysztof Wąsowski na antenie telewizji wPolsce24 pytany o stan zdrowia ks. Michała Olszewskiego.
Mec. Wąsowski, który był gościem programu „Wierzbicki i Biedroń mówią jak jest”, przyznał, że miał nadzieję, że uda się księdza Michała namówić na wywiad, ale jest jeszcze na to za wcześniej. Dopytywany o samopoczucie w jakim znajduje się duchowny, mecenas stwierdził, że jest to jak „sinusoida”.
Do niego ciągle wraca, że on przecież chciał pomóc ludziom, chciał zbudować ten archipelag i naprawdę miał ogromne zasługi w pomocy osobom pokrzywdzonym różnymi przestępstwami. Wielu ludzi to potwierdza i za to go spotkało coś takiego, że nie dość, że został uwięziony, to tak naprawdę został obsmarowany w mediach. To jest coś nieprawdopodobnego
— dodał.
Red. Wojciech Biedroń przypomniał, że ks. Olszewski został zatrzymany w Wielki Czwartek, czyli w dzień szczególnie ważny dla księży.
Na początku rzeczywiście myślałem, że to pewnie jakiś przypadek, że oni nic tam nie rozumieją z kalendarza liturgicznego. Natomiast okazuje się, że ta zawziętość akurat na ks. Michała, gdy się przyjrzeć wszystkim sprawom z Funduszu Sprawiedliwości, to sprawa Profeto, to nie jest sprawa, która jest najbardziej oczywista, o czym przekonują się prokuratorzy w sądzie podczas zeznań, choćby Urszuli Dubejko, która zaczęła składać wyjaśnienia i dopiero na koniec kwietnia będzie drugi dzień składania wyjaśnień, a przypuszczamy, że to nie będzie koniec. To pokazuje skrajną nielogiczność
— ocenił mec. Wąsowski.
Gość telewizji wPolsce24 przyznał, że smuci go to, że dzieło, które zaczął budować ks. Michał niszczeje.
To miał być ośrodek, który przede wszystkim miał pomagać kobietom i rodzinom. I z tak bezwzględną brutalnością zniszczyć taki projekt, nawet go nie przejąć, bo przecież mogli to zrobić i przypisać sobie zasługi. (…) I nie. To jest szokujące. Szokuje ta bezmyślność w niszczeniu tego dzieła
— powiedział.
kk/Telewizja wPolsce24
