Donald Tusk postanowił, że nawet czas świąt Wielkiej Nocy nie powstrzymają go od ataków na prawicę. W poście na portalu X straszy Polaków prezydentem Karolem Nawrocki oraz PiS. Według szefa Koalicji 13 Grudnia chcą wprowadzić nasz kraj do wojny na Bliskim Wschodzie. „Ten człowiek ma obsesję, bez szczucia nie potrafi wytrzymać nawet dwóch świątecznych dni. Naciesz się człowieku bliskimi i daj Polakom odpocząć” - odpowiedział wiceszef kancelarii prezydenta RP Adam Andruszkiewicz. Pod wpisem Tuska zaroiło się od krytycznych komentarzy.
Donald Tusk nie odpuści nawet w Wielkanoc. Najważniejsze święta w Kościele Katolickim to czas odrodzenia, pojednania i miłości. Niestety szef Koalicji 13 Grudnia nie potrafił uszanować uświęconego czasu i uderzył w otoczenie prezydenta Karola Nawrockiego oraz Prawo i Sprawiedliwość.
Ludzie PiS i prezydenta Karola Nawrockiego chcą wplątać Polskę w wojnę na Bliskim Wschodzie. Nie pozwolę na to. Przydałby się wam, nie tylko dziś, kubeł zimnej wody na głowę
— napisał na portalu X.
„Wylał kłamliwe szambo”
Pod wpisem szefa Koalicji 13 Grudnia pojawiło się masę krytycznych komentarzy.
D. Tusk nawet w święta atakuje Prezydenta K. Nawrockiego żałosnymi kłamstwami. Straszy Polaków przy wielkanocnych stołach wojną. Ten człowiek ma obsesję, bez szczucia nie potrafi wytrzymać nawet dwóch świątecznych dni. Naciesz się człowieku bliskimi i daj Polakom odpocząć
— odniósł się wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz.
Fatalny wpis. W środku globalnej ruchawki w imię plemiennej walki straszy pan ludzi wojną. Niemoralny Giertych dał panu internetową szczujnię, ale odebrał duszę. Warto było?
— skomentował były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.
Dałby Pan ludziom spokój ze swoimi kłamstwami choćby w święta…
— dodał były pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.
W dzień, w którym zgodnie z tradycją wszyscy radośnie polewają się wodą, Pan w swoim stylu wylał kłamliwe szambo
— napisał europoseł PiS Tobiasz Bocheński.
Ludzie świętują i mają wspaniały czas, jednoczą się, a pan jątrzy. Proszę sobie wspomnieć swój reset z Rosją, to wszyscy solidarnie i ponad podziałami, potępiamy
— skomentował były wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra.
