Co było przyczyną spłonięcia krzyża papieskiego? Macierewicz wskazuje na ślady umyślnego podpalenia. "Dowodem jest równomierne..."

  • Polityka
  • opublikowano:
Poseł PiS Antoni Macierewicz odniósł się do pożaru papieskiego krzyża przed kościołem parafialnym św. Maksymiliana Marii Kolbego w Warszawie. / autor: PAP/Leszek Szymański/x
Co było przyczyną spłonięcia krzyża papieskiego z 1979 r., który znajdował się przed jednym z warszawskich kościołów? W ocenie posła PiS Antoniego Macierewicza, ślady wskazują na to, że nie był to przypadek. „Analiza śladów pożarowych wskazuje na umyślne podpalenie Krzyża Papieskiego w Warszawie. Charakter spalania sugeruje wprowadzenie do wnętrza konstrukcji cieczy łatwopalnej i jej zapalenie” - napisał w mediach społecznościowych były szef podkomisji smoleńskiej.

Na Mokotowie przy ulicy Rzymowskiego spłonął krzyż, przed którym papież Jan Paweł II odprawił 2 czerwca 1979 na placu Zwycięstwa (obecnie plac marsz. Józefa Piłsudskiego) pierwszą Mszę świętą w Polsce po objęciu Stolicy Piotrowej. Proboszcz parafii Św. Maksymiliana Kolbego ks. kan. Andrzej Krzesiński, cytowany w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Archidiecezji Warszawskiej zapewnił, że krzyż, który spłonął w Wielki Piątek, zostanie odbudowany. Rodzą się jednak pytania dotyczące przyczyny pożaru, który miał miejsce w dzień wyjątkowy, czyli w Wielki Piątek w okolicach godziny 15. Poseł Antoni Macierewicz przestawił w mediach społecznościowych analizę przyczyn zapalenia się krzyża.

Analiza śladów pożarowych wskazuje na umyślne podpalenie Krzyża Papieskiego w W-wie. Charakter spalania sugeruje wprowadzenie do wnętrza konstrukcji cieczy łatwopalnej i jej zapalenie. Dowodem jest równomierne zwęglenie elementów ścianek od strony dolnej części podstawy oraz …

— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Antoni Macierewicz.

… widoczne wewnątrz konstrukcji, przy jej podstawie, ślady oddziaływania płomieni. Znicze ustawione przy zewnętrznych ściankach pozostały nienaruszone, co wskazuje, że nie stanowiły źródła zapłonu. Jednocześnie podkreślam, że poszycie krzyża wykonane jest z blachy, a nie z desek

— czytamy we wpisie byłego minister obrony narodowej.

Archidiecezja Warszawska w swoim komunikacie poinformowała, że „pożar został zauważony o godz. 15.25 przez jednego z wiernych”. Po godzinie 16 pożar został wstępnie ugaszony, a na miejscu prowadzono już akcje dogaszania zarzewi ognia, które mogły pozostać wewnątrz konstrukcji Krzyża. Analiza przedstawiona przez byłego szefa smoleńskiej podkomisji o tym, że do wnętrza konstrukcji krzyża została wprowadzona ciecz łatwopalna spotkała się w sieci z aprobatą.

Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za akceptację opublikowanej przeze mnie analizy przestępstw wobec Krzyża i Jana Pawła II w Warszawie. Chcę podkreślić, że zapis jest wynikiem prac wybitnego członka podkomisji smoleńskiej

— czytamy w kolejnym wpisie Antoniego Macierewicza na X.

Robert Knap/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych