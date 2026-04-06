Co było przyczyną spłonięcia krzyża papieskiego z 1979 r., który znajdował się przed jednym z warszawskich kościołów? W ocenie posła PiS Antoniego Macierewicza, ślady wskazują na to, że nie był to przypadek. „Analiza śladów pożarowych wskazuje na umyślne podpalenie Krzyża Papieskiego w Warszawie. Charakter spalania sugeruje wprowadzenie do wnętrza konstrukcji cieczy łatwopalnej i jej zapalenie” - napisał w mediach społecznościowych były szef podkomisji smoleńskiej.
Na Mokotowie przy ulicy Rzymowskiego spłonął krzyż, przed którym papież Jan Paweł II odprawił 2 czerwca 1979 na placu Zwycięstwa (obecnie plac marsz. Józefa Piłsudskiego) pierwszą Mszę świętą w Polsce po objęciu Stolicy Piotrowej. Proboszcz parafii Św. Maksymiliana Kolbego ks. kan. Andrzej Krzesiński, cytowany w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Archidiecezji Warszawskiej zapewnił, że krzyż, który spłonął w Wielki Piątek, zostanie odbudowany. Rodzą się jednak pytania dotyczące przyczyny pożaru, który miał miejsce w dzień wyjątkowy, czyli w Wielki Piątek w okolicach godziny 15. Poseł Antoni Macierewicz przestawił w mediach społecznościowych analizę przyczyn zapalenia się krzyża.
Analiza śladów pożarowych wskazuje na umyślne podpalenie Krzyża Papieskiego w W-wie. Charakter spalania sugeruje wprowadzenie do wnętrza konstrukcji cieczy łatwopalnej i jej zapalenie. Dowodem jest równomierne zwęglenie elementów ścianek od strony dolnej części podstawy oraz …
— napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Antoni Macierewicz.
… widoczne wewnątrz konstrukcji, przy jej podstawie, ślady oddziaływania płomieni. Znicze ustawione przy zewnętrznych ściankach pozostały nienaruszone, co wskazuje, że nie stanowiły źródła zapłonu. Jednocześnie podkreślam, że poszycie krzyża wykonane jest z blachy, a nie z desek
— czytamy we wpisie byłego minister obrony narodowej.
„Wynik prac wybitnego członka podkomisji smoleńskiej”
Archidiecezja Warszawska w swoim komunikacie poinformowała, że „pożar został zauważony o godz. 15.25 przez jednego z wiernych”. Po godzinie 16 pożar został wstępnie ugaszony, a na miejscu prowadzono już akcje dogaszania zarzewi ognia, które mogły pozostać wewnątrz konstrukcji Krzyża. Analiza przedstawiona przez byłego szefa smoleńskiej podkomisji o tym, że do wnętrza konstrukcji krzyża została wprowadzona ciecz łatwopalna spotkała się w sieci z aprobatą.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za akceptację opublikowanej przeze mnie analizy przestępstw wobec Krzyża i Jana Pawła II w Warszawie. Chcę podkreślić, że zapis jest wynikiem prac wybitnego członka podkomisji smoleńskiej
— czytamy w kolejnym wpisie Antoniego Macierewicza na X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757364-macierewicz-wskazuje-na-slady-umyslnego-podpalenia-krzyza
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.