Dynamiczna sytuacja na świecie zmienia pogląd na bezpieczeństwo. Polacy nie ufają USA ws. obronności? Intrygujący SONDAŻ

autor: Fratria
Jak wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, 54,5 proc. Polaków odnosi się sceptycznie do USA jako gwaranta naszego bezpieczeństwa. Odmienne zdanie wyraziło 40,6 proc. respondentów. Największymi entuzjastami sojuszu z USA pozostają wyborcy PiS a sceptykami - zwolennicy koalicji rządzącej.

Z opublikowanego w poniedziałek badania United Surveys dla WP wynika, że 54,5 proc. badanych w obliczu obecnej sytuacji międzynadorowej nie postrzega Stanów Zjednoczonych jako stabilnego i wiarygodnego gwaranta bezpieczeństwa dla Polski. Odmiennego zdania jest łącznie 40,6 proc. Polaków (z czego jedynie 9,4 proc. jest o tym zdecydowanie przekonanych). 4,9 proc. respondentów nie umiało odnieść się do pytania.

Wyborcy koalicji rządzącej to grupa najbardziej sceptyczna. Aż 77 proc. z nich nie uważa Stanów Zjednoczonych za wiarygodnego gwaranta (42 proc. „zdecydowanie nie”, 35 proc. „raczej nie”). Tylko 21 proc. wyraża w tej kwestii optymizm.

W przypadku opozycji sytuacja wygląda zgoła odmiennie - 65 proc. badanych popierających opozycję ufa Amerykanom, a tylko 35 proc. jest przeciwnego zdania.

Poglądy zależne od sympatii politycznych

Jeśli chodzi o pozostałych wyborców, w tej grupie 38 proc. ocenia USA pozytywnie, natomiast 48 proc. ma negatywne zdanie na temat stabilności tego sojusznika.

Największymi entuzjastami sojuszu z USA pozostają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Aż 87 proc. z nich uważa Stany Zjednoczone za wiarygodnego partnera, przy czym nikt z badanych w tej grupie nie odpowiedział „zdecydowanie nie”.

Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Wśród tych wyborców dominuje nieufność – łącznie 58 proc. badanych nie widzi w USA stabilnego gwaranta bezpieczeństwa, podczas gdy przeciwnego zdania jest 42 proc. respondentów.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 27-29 marca 2026 r., metodą CATI & CAWI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo oraz wywiady internetowe), na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

Adam Bąkowski/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

