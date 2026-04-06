Czy to dalszy ciąg afery pedofilów z okolic Kłodzka? Policja miała zatrzymać w Nowej Rudzie kolejną osobę, która ma być podejrzana o pedofilię. Informują o tym lokalni dziennikarze Marcin Rosiński i Marcin Torz. Według ich ustaleń ma to być znany w mieście społecznik. To już kolejna osoba, która miała wykorzystywać dzieci i nie chodzi już tylko o małżeństwo L. (Przemysław i Kamila), ale także o Martynę Szamrowicz i Sebastiana Jaworskiego – parę z Kłodzka skazaną 3 lata temu za przestępstwa seksualne wobec własnych dzieci, którą już wpisano do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
Mężczyzna, którego miała zatrzymać policja w Nowej Rudzie to według lokalnych dziennikarzy społecznik mający kontakt z dziećmi.
Wygląda na to, że policja zatrzymała znanego w Nowej Rudzie społecznika, zajmującego się dziećmi. Miasto huczy od plotek. Wszyscy dobrze go tu znają
— poinformował w mediach społecznościowych dziennikarz Marcin Rosiński.
Podobne informacje dotarły do Marcina Torza, który nagłośnił aferę pedofilii i zoofilii małżeństwa L. z Kłodzka.
Mężczyzna został zatrzymany, natomiast mieszkańcy nie dają wiary zarzutom. Mnóstwo osób stoi murem za tym człowiekiem. Na lokalnych grupach wrze
— poinformował w mediach społecznościowych Marcin Torz.
Czytaj także
Kłodzka afera pedofilii poruszyła nie tylko lokalne środowiska, ale całą Polskę. Politycy Koalicji Obywatelskiej za wszelką cenę próbują unikać tematu skandalu w Kłodzku, gdzie Kamila L., była działaczka KO, została skazana nieprawomocnie na 6,5 roku więzienia m.in. za nieudzielenie pomocy swojej małoletniej córce będącej ofiarą gwałtów i przemocy seksualnej ze strony jej męża. W internecie krążą fotografie przedstawiające wicemarszałek Sejmu Monikę Wielichowską w towarzystwie skazanej kobiety. Wielichowska z KO, która ma swoje biuro polskie w Nowej Rudzie, nie zamierza się jednak tłumaczyć ze współpracy z Kamilą L. i czuje się osobą poszkodowaną oraz atakowaną.
Szokujące jest jednak to, że Kłodzko stało się już jakimś „eldorado” dla pedofilów. Kilka lat temu zrobiło się głośno o Martynie Szamrowicz i Sebastianie Jaworskim. To para z Kłodzka, która 3 lata temu została skazana za przestępstwa seksualne wobec własnych dzieci, decyzją sądu została wpisana do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Skazani nie tylko gwałcili dzieci, ale fotografowali je, a zdjęcia umieszczali w ukrytej części Internetu.
W chwili zatrzymania tej pary policja znalazła w mieszkaniu trzy dziewczynki: niespełna roczną (wspólne dziecko pary), 1,5-roczną (córka Jaworskiego z poprzedniego związku) i 2,5-roczną (córka Szamrowicz z poprzedniego związku).
koal/X/RMF24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757361-policja-miala-zatrzymac-kolejnego-pedofilia-z-powiatu-klodzkiego
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.