Kraków rządzony przez prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej wstydzi się katolicyzmu? Na oficjalnym portalu Krakowa - Otwarty.krakow.pl, pojawiły się bulwersujące życzenia „wielkanocne”. Bo choć mowa o wielokulturowości, opublikowane tam życzenia nie mają nic wspólnego ze świętami Zmartwychwstania Chrystusa. Zamieszczono za to symbole religijne… innych wyznań, czyli posąg Buddy oraz meczet. Czy według władz Krakowa „otwartość” polega na tym, aby zawłaszczać katollickie święta Zmartwychwstania na rzecz innych mniejszości religijnych?
Na oficjalnej stronie Otwarty Kraków pojawiły się takie życzenia i grafika. Przyszła refleksja i post został usunięty, ale niesmak pozostał
— napisał w mediach społecznościowych Piotr Bartosz, prezes krakowskiego Ruchu Narodowego.
Artykuł wciąż istnieje
Chociaż bulwersujący post został usunięty z mediów społecznościowych, to… wciąż pozostał na stronie otwarty.krakow.pl.
Niech ten wyjątkowy czas będzie okazją do spotkań, wzajemnej życzliwości i budowania mostów między kulturami. Niech przyniesie pokój, nadzieję oraz radość, którą możemy dzielić niezależnie od różnic
— wskazano w artykule, do którego zamieszczono „wielkanocną” grafikę, na której oprócz symboli związanych ze Świętami Wielkanocnymi znalazły się… meczet i posąg Buddy.
Na stronie Urzędu Miasta Krakowa życzenia wielkanocne wciąż wiszą - „budowanie mostów między kulturami”, „radość niezależnie od różnic” itd.
— podkreślił Bartosz.
Klasyczna, progresywna nowomowa zamiast tradycyjnych świątecznych życzeń. Trudno się dziwić. Taki ton w magistracie nadają takie osoby jak była działaczka KOD-u Ewelina Pytel (obecnie pełnomocniczka prezydenta ds. kultury) oraz wiceprezydentka Maria Klaman. Prezydent Miszalski otoczył się ludźmi o bardzo konkretnym światopoglądzie i to widać nawet w życzeniach świątecznych
— dodał.
Otwarty Kraków
Otwarty.krakow.pl to oficjalny serwis miejski Krakowa. Jego celem ma być „budowanie społeczeństwa otwartego”. Ciekawe, czy z okazji świąt innych religii, także przy okazji okolicznościowych postów zostaną załączone symbole chrześcijańskie?
Trudno zrozumieć, dlaczego tak często u lewicowych ideologów idea „otwartości” i „różnorodności” polega na niszczeniu tego, co własne.
Koniec Miszalskiego?
Lewicowa propaganda wzrasta na sile pod rządami prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Niewykluczone jednak, że już wkrótce może się to skończyć, ponieważ odbędzie się referendum ws. odwołania krakowskiego włodarza.
Mimo desperackich prób zwalczania inicjatywy udało się zebrać wymaganą liczbę podpisów.
Z ustaleń wPolsce24 wynika, że referendum mogłoby odbyć się 24 maja, czyli w Święto Zesłania Ducha Świętego, co byłoby… ciekawą klamrą kompozycyjną, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób wykpione zostały Święta Wielkanocne.
