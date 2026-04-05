„Nie ma oczekiwania, żeby Polska akurat brała udział w tego typu operacji” - podkreślił w programie „Polityczny WF z gościem” na antenie Polsat NEWS prezydencki minister Marcin Przydacz, pytany o to, czy roszczenia prezydenta USA Donalda Trumpa odnośnie zachodnich sojuszników i odblokowania Cieśniny Ormuz dotyczą również Polski. Minister przyznał jednocześnie, że partnerzy USA, którzy posiadają odpowiednią flotę powinni wspomóc Amerykanów. Słowa Przydacza od razu wykorzystał mec. Roman Giertych.
Odblokowanie cieśniny Ormuz
Prowadzący program Piotr Witwicki i Marcin Fijołek poruszyli w rozmowie z Przydaczem m.in. kwestię blokady przez Iran cieśniny Ormuz i roszczeń Trumpa wobec sojuszników.
Nie ma oczekiwania, żeby Polska akurat brała udział w tego typu operacji. Z resztą mam wrażenie, że ani pan prezydent, ani większość Polaków - mam wrażenie - nie jest gotowa i nie chce tego typu zaangażowania
— powiedział prezydencki minister.
Przydacz dodał, że część zachodnich sojuszników, którzy dysponują odpowiednią flotą w ramach działalności koalicyjnej powinno wesprzeć Amerykanów.
Nie tylko w imię własnego interesu - bo to jest jasne, jeśli zostanie odblokowana cieśnina Ormuz, to spadną ceny energii - natomiast w imię też solidarności euroatlantyckiej
— tłumaczył.
Gierki Giertycha
Co z tego zrozumiał mec. Roman Giertych? Okazuje się, że nic, choć raczej wydaje się, że poseł Koalicji Obywatelskiej po prostu odwraca kota ogonem.
Przydacz nawołuje do udziału w wojnie z Iranem. Proponuję wysłać im tam cały PiS. Niech walczą o Ormuz!
— napisał Giertych.
Mało zrozumiałeś, Romek. Ale jakoś mnie to nie dziwi. Wszak rozmowa jest tu o zachodnioeuropejskiej flocie, a nie ruskiej antyunijnej kawalerii. (Alert: sprawdzają czy konie nie mdleją!).
Tym, którzy odpadną zostaje tylko hejt i nienawiść siana każdego dnia
— odpowiedział Przydacz.
