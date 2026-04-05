To są "demokraci"? Radna KO zachwycona płonącym krzyżem! Pokazano jej zdjęcia z Żurkiem i Trzaskowskim. "Nie dziwi nic"

Na zdjęciu spalony krzyż w Warszawie, wpis Dariusza Mateckiego (screen z X) oraz wpis Moniki Kirschenstein (screen z Fb) / autor: PAP/Leszek Szymański/X-Dariusz Matecki (screen)/Fb-Monika Kirschenstein (screen)
Radna miejska ze Stargardu Monika Kirschenstein wstawiła na Facebook post ze zdjęciem płonącego papieskiego krzyża w Warszawie. Działaczka KO dodała do niego opis: „Piękny widok”. Poseł PiS Dariusz Matecki odnosząc się do jej wpisu, pokazał zdjęcia Kirschenstein z Waldemarem Żurkiem i Rafałem Trzaskowskim. „Nie dziwi nic” - napisał polityk PiS.

Na warszawskim Mokotowie przy ulicy Rzymowskiego spłonął krzyż, przed którym papież Jan Paweł II odprawił 2 czerwca 1979 r. na placu Zwycięstwa (obecnie plac marsz. Józefa Piłsudskiego) pierwszą mszę świętą w Polsce po objęciu Stolicy Piotrowej. Krzyż stanął przed parafią po poświęceniu kościoła w 1999 roku. Jest to metalowa konstrukcja obłożona drewnem i obita blachą. Sprawę wyjaśniają służby.

Tak zwani „demokraci” na sztandarach niosą równość i szacunek dla innych, jednak w praktyce, to środowisko raz za razem daje się poznać, jako ci, którzy z szacunkiem nie mają nic wspólnego.

Radna ze Stargardu - z ramienia Koalicji Obywatelskiej - opublikowała na Facebooku post ze zdjęciem płonącego krzyża, z wymownym podpisem.

— napisała Monika Kirschenstein.

Do wpisu Kirschenstein odniósł się poseł PiS Dariusz Matecki.

Radna Koalicji Obywatelskiej w Stargardzie. Dwa tygodnie temu zakłócała naszą konferencję prasową dot. masowej migracji i centrów integracji cudzoziemców

— skomentował na portalu X.

W drugim wpisie zamieścił dwa zdjęcia, na których uśmiechnięta radna pozuje w towarzystwie Waldemara Żurka i Rafała Trzaskowskiego.

— dodał Matecki.

