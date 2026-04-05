Radna miejska ze Stargardu Monika Kirschenstein wstawiła na Facebook post ze zdjęciem płonącego papieskiego krzyża w Warszawie. Działaczka KO dodała do niego opis: „Piękny widok”. Poseł PiS Dariusz Matecki odnosząc się do jej wpisu, pokazał zdjęcia Kirschenstein z Waldemarem Żurkiem i Rafałem Trzaskowskim. „Nie dziwi nic” - napisał polityk PiS.
Na warszawskim Mokotowie przy ulicy Rzymowskiego spłonął krzyż, przed którym papież Jan Paweł II odprawił 2 czerwca 1979 r. na placu Zwycięstwa (obecnie plac marsz. Józefa Piłsudskiego) pierwszą mszę świętą w Polsce po objęciu Stolicy Piotrowej. Krzyż stanął przed parafią po poświęceniu kościoła w 1999 roku. Jest to metalowa konstrukcja obłożona drewnem i obita blachą. Sprawę wyjaśniają służby.
Czytaj także
„Piękny widok”
Tak zwani „demokraci” na sztandarach niosą równość i szacunek dla innych, jednak w praktyce, to środowisko raz za razem daje się poznać, jako ci, którzy z szacunkiem nie mają nic wspólnego.
Radna ze Stargardu - z ramienia Koalicji Obywatelskiej - opublikowała na Facebooku post ze zdjęciem płonącego krzyża, z wymownym podpisem.
Piękny widok
— napisała Monika Kirschenstein.
Czytaj także
„Nie dziwi nic”
Do wpisu Kirschenstein odniósł się poseł PiS Dariusz Matecki.
Radna Koalicji Obywatelskiej w Stargardzie. Dwa tygodnie temu zakłócała naszą konferencję prasową dot. masowej migracji i centrów integracji cudzoziemców
— skomentował na portalu X.
Czytaj także
W drugim wpisie zamieścił dwa zdjęcia, na których uśmiechnięta radna pozuje w towarzystwie Waldemara Żurka i Rafała Trzaskowskiego.
Nie dziwi nic
— dodał Matecki.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757334-plonacy-krzyz-i-zachwycona-radna-z-ko-w-tle-zurek-i-trzaskowski
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.