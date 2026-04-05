Ambasador Rose do Polaków: Wraz z prezydentem Trumpem życzymy, aby wasze chrześcijańskie domy były wypełnione wiarą

Thomas Rose / autor: Fratria/X/@USAmbPoland
Thomas Rose / autor: Fratria/X/@USAmbPoland

Radosnych i błogosławionych Świąt Wielkanocnych dla wspaniałego chrześcijańskiego narodu polskiego. To najświętszy moment w wierze chrześcijańskiej – zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa - zwycięstwo życia nad śmiercią, światła nad ciemnością, nadziei nad rozpaczą. Nie symboliczne. Prawdziwe” - napisał ambasador USA w Polsce Thomas Rose w mediach społecznościowych.

Jak wskazał dalej w swoim wpisie Thomas Rose, „Wielkanoc jest nieustannym przypomnieniem, że ofiara nigdy nie jest końcem chrześcijańskiej historii”.

Cierpienie nigdy nie jest ostatnim słowem. Dzięki wierze odkupienie jest możliwe – a życie zwycięża, na ziemi i w życiu wiecznym

— napisał ambasador.

Rose: „Bóg jest obecny”

Zastrzegł, że „Polska to rozumie”.

Naród ukształtowany przez wiarę, poświęcenie i niezachwianą wiarę wie, że nawet w najciemniejszych chwilach Bóg jest obecny

— wskazał.

Wraz z prezydentem Trumpem życzymy, aby wasze chrześcijańskie domy były wypełnione wiarą, rodziną atmosferą oraz prawdziwą radością Wielkanocy i obietnicą, którą ona niesie

— dodał Thomas Rose.

X/oprac. Natalia Wierzbicka

