„Radosnych i błogosławionych Świąt Wielkanocnych dla wspaniałego chrześcijańskiego narodu polskiego. To najświętszy moment w wierze chrześcijańskiej – zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa - zwycięstwo życia nad śmiercią, światła nad ciemnością, nadziei nad rozpaczą. Nie symboliczne. Prawdziwe” - napisał ambasador USA w Polsce Thomas Rose w mediach społecznościowych.
Jak wskazał dalej w swoim wpisie Thomas Rose, „Wielkanoc jest nieustannym przypomnieniem, że ofiara nigdy nie jest końcem chrześcijańskiej historii”.
Cierpienie nigdy nie jest ostatnim słowem. Dzięki wierze odkupienie jest możliwe – a życie zwycięża, na ziemi i w życiu wiecznym
— napisał ambasador.
Rose: „Bóg jest obecny”
Zastrzegł, że „Polska to rozumie”.
Naród ukształtowany przez wiarę, poświęcenie i niezachwianą wiarę wie, że nawet w najciemniejszych chwilach Bóg jest obecny
— wskazał.
Wraz z prezydentem Trumpem życzymy, aby wasze chrześcijańskie domy były wypełnione wiarą, rodziną atmosferą oraz prawdziwą radością Wielkanocy i obietnicą, którą ona niesie
— dodał Thomas Rose.
Czytaj także
X/oprac. Natalia Wierzbicka
