Hanna Gronkiewicz-Waltz, europosłanka Koalicji Obywatelskiej, była prezydent m.st. Warszawy we wpisie zamieszczonych w mediach społecznościowych atakowała prezydenta Karola Nawrockiego. W absurdalnym wpisie przyrównała Karola Nawrockiego do… Żydów, którzy wydali Jezusa Chrystusa i Poncjusza Piłata.
Czytamy X i widzimy, jak jedni uważają, że prezydent zachowuje się jak monarcha, a inni, że jak bolszewik. A ja Wam powiem, że takie działania były już kilka tysięcy lat temu: zdrada najbliższych osób, wyparcie się prawdy…
— grzmiała Hanna Gronkiewicz-Waltz w serwisie X.
Byli fałszywi świadkowie, którzy nie dali - bo nie mogli - wystarczającego dowodu, że Jezus naruszył prawo. Nie dotrzymano terminów, żeby jak najszybciej wykonać karę śmierci. Wykorzystywano presję, żeby wyrok był wydany jak najszybciej. Wreszcie był też taki, który mógł wszystko, a nie zrobił nic, tylko umył ręce… Była też próba działania zgodnie z prawem, skazana niestety na niepowodzenie. Jednym słowem naginanie prawa, żeby osiągnąć swój cel, jest znane od tysięcy lat i prowadzi do zła!
— przekonywała.
Nieważne czasy czy system, widać wyraźnie, że zawsze będą tacy, którzy dla zdobycia lub utrzymania władzy, zrobią rzeczy złe i podłe. Taka niestety jest ludzka natura. Są też na szczęście również tacy, którzy się nie ugną. I to jest ta nadzieja, która powinna nam przyświecać w te dni
— dodała.
„Rozważania na Wielką Sobotę”
Na wpis zareagował Krzysztof Fuesette, dziennikarz Telewizji wPolsce24.
Setki ludzi straciły dach nad głową przez tę kobietę. Bo, jak twierdzi, nic nie mogła zrobić. Zero wstydu, zero rozumu
— zauważył.
Głos zabrał także dziennikarz Wiktor Świetlik.
Siostra Hanna. Rozważania na Wielką Sobotę…
— zadrwił.
Adrian Siwek/X
