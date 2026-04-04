Propozycja projektu ustawy o zerowym VAT na żywność spotkała się z pozytywnym odbiorem społeczeństwa. Według badania SW Research dla „Rzeczpospolitej”, ponad połowa Polaków uważa, że pomysł przedstawiony przez kandydata PiS na premiera prof. Przemysława Czarnka, jest dobry i potrzebny.
Składamy wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Sejmu już jutro. Proponujemy, żeby już jutro Sejm natychmiast podjął decyzję o obniżeniu VAT na żywność z 5 do 0 proc. tak żeby jeszcze przed Świętami te ceny spadły
— mówił 30 marca br., kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej na targu przy Hali Mirowskiej w Warszawie.
Polacy pozytywnie o propozycji PiS
SW Research przeprowadził dla „Rzeczpospolitej” badanie, w którym zapytano Polaków o ocenę propozycji PiS ws. obniżki VAT na żywność do 0 proc.
Aż 53,6 proc. respondentów pozytywnie ocenia pomysł PiS. 25,8 proc. Polaków uważa, że propozycja jest negatywna. Z kolei 20,6 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.
Największe poparcie dla tego rozwiązania deklarowali badani w grupie wiekowej 35-49 lat (64 proc.). Wraz ze wzrostem wielkości miejsca zamieszkania, maleje odsetek osób, które oceniają propozycję pozytywnie (wieś – 57 proc., miasto do 20 tysięcy – 55 proc., miasto 20-99 tysięcy – 53 proc., miasto 100-199 tysięcy – 51 proc., miasto 200-499 tysięcy – 51 proc., miasto powyżej 500 tysięcy – 45 proc.)
— ocenił project manager w SW Research Adam Jastrzębski.
Sondaż wykonano w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2026 roku – pośród uczestników panelu online SW Panel. Udział w nim wzięło 800 pełnoletnich internautów, którzy zostali wytypowani w sposób losowo-kwotowy.
