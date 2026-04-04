WIDEO

Pomysłowy animowany spot PiS! Przedstawia... Święta Wielkanocne w TuskoTopii. Lis: "Smacznego jajeczka, zakute łby"

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: X PiS
Prawo i Sprawiedliwość opublikowało zabawny spot świąteczny, wyraźnie nawiązujący do znanej bajki dla dzieci „Zwierzogród”. Nie brakuje w nim nawiązań do polskiej polityki, a tematem są generalnie drogie Święta za czasu rządów koalicji Donalda Tuska.

Wielkie miasto, wiosna, nadzieja i Święta za pasem

— rozpoczyna lektor.

Informuję, że w tym roku Wielkanoc odbędzie się

— mówiło na konferencji prasowej jedno ze zwierząt.

A będzie nas stać na jajka, szynkę, żurek?

— dopytało zwięrzę słuchające konferencji.

Uśmiechnijcie się, brygada. Nie ma co się przejadać na Święta

— wsparło przemawiającego inne zwierzę.

W dalszej części spotu przedstawiono zasmucone rodziny zwierząt tym, że nie stać na kupno produktów potrzebnych do przygotowania potraw świątecznych.

W pewnym momencie spotu pojawia się.. koń, przemawiający głosem przypominającym pewnego znanego mecenasa i posła Koalicji Obywatelskiej.

Dziś gotujemy niezgodnie z przepisami. Miał być dobry żurek, a wyszedł klops

— powiedział koń.

Pod koniec spotu pojawiają się… szczury.

Panie ministrze, skończyły się pieniądze

— pyta jeden ze szczurów swojego szefa, zaczytującego się w gazecie „Wybiórczej”.

Pożyczamy

— odpowiedział minister.

Od kogo?

— dopytywał podwładny.

Od wszystkich

— wyjaśnił minister.

A jak nie oddamy?

— pytał podwładny.

To pożyczymy więcej

— wypalił minister, co zadowoliło jego pracownika.

Smacznego jajeczka, zakute łby

— zwrócił się na końcu do słuchaczy lis, nawiązując zapewne do słynnej wypowiedzi Donalda Tuska.

Są bajki i bajki… Niektórzy ciągle opowiadają nam tylko bajki… Święta w TuskoTopii. Uśmiechnijcie się, brygada…

— tak przedstawiono wspomniany spot na profilu PiS-u na X.

tkwl/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych