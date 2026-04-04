Prawo i Sprawiedliwość opublikowało zabawny spot świąteczny, wyraźnie nawiązujący do znanej bajki dla dzieci „Zwierzogród”. Nie brakuje w nim nawiązań do polskiej polityki, a tematem są generalnie drogie Święta za czasu rządów koalicji Donalda Tuska.
Wielkie miasto, wiosna, nadzieja i Święta za pasem
— rozpoczyna lektor.
Informuję, że w tym roku Wielkanoc odbędzie się
— mówiło na konferencji prasowej jedno ze zwierząt.
A będzie nas stać na jajka, szynkę, żurek?
— dopytało zwięrzę słuchające konferencji.
„Uśmiechnijcie się, brygada”
Uśmiechnijcie się, brygada. Nie ma co się przejadać na Święta
— wsparło przemawiającego inne zwierzę.
W dalszej części spotu przedstawiono zasmucone rodziny zwierząt tym, że nie stać na kupno produktów potrzebnych do przygotowania potraw świątecznych.
W pewnym momencie spotu pojawia się.. koń, przemawiający głosem przypominającym pewnego znanego mecenasa i posła Koalicji Obywatelskiej.
Dziś gotujemy niezgodnie z przepisami. Miał być dobry żurek, a wyszedł klops
— powiedział koń.
Pod koniec spotu pojawiają się… szczury.
„Ministrze, skończyły się pieniądze”
Panie ministrze, skończyły się pieniądze
— pyta jeden ze szczurów swojego szefa, zaczytującego się w gazecie „Wybiórczej”.
Pożyczamy
— odpowiedział minister.
Od kogo?
— dopytywał podwładny.
Od wszystkich
— wyjaśnił minister.
A jak nie oddamy?
— pytał podwładny.
To pożyczymy więcej
— wypalił minister, co zadowoliło jego pracownika.
Smacznego jajeczka, zakute łby
— zwrócił się na końcu do słuchaczy lis, nawiązując zapewne do słynnej wypowiedzi Donalda Tuska.
Są bajki i bajki… Niektórzy ciągle opowiadają nam tylko bajki… Święta w TuskoTopii. Uśmiechnijcie się, brygada…
— tak przedstawiono wspomniany spot na profilu PiS-u na X.
