Politycy PiS z życzeniami na Wielkanoc. "Ufajmy, że dobro, które dziś zaczyna się przy stołach, jutro może dać przebudzenie dla Polski"

Politycy PiS z życzeniami na Wielkanoc / autor: PAP/Piotr Polak/X/@CzarnekP/@mblaszczak
Błogosławionych, spokojnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych - pełnych nadziei, odnowy i wiary w lepsze jutro - życzą politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym prof. Przemysław Czarnek, kandydat tej partii na urząd premiera oraz Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej.

Wielka Sobota w Kościele katolickim to czas milczenia i zadumy. Wierni nawiedzają groby pańskie, rozważając mękę i śmierć Chrystusa i Jego zstąpienie do otchłani, oczekując na zmartwychwstanie. Po zmroku celebrowana jest Wigilia Paschalna – najważniejsza liturgia w roku.

Więcej nadziei, wiary i miłości”

Jak wskazał prof. Przemysław Czarnek, „za chwilę w całej Polsce przy rodzinnych stołach - ktoś poprawi obrus, ktoś postawi wielkanocny koszyczek, ktoś jeszcze rozstawi talerze i wniesie tradycyjne potrawy”.

Znowu usiądziemy razem z taką samą nadzieją, którą daje świt po nocy, gdy kamień został odsunięty, gdy śmierć przegrała, a Chrystus zmartwychwstał. Może właśnie przy tym wspólnym stole zaczyna się powrót - do siebie, do zgody, do współpracy

— wskazał.

Życzę państwu, aby w tym wyjątkowym czasie Wielkanocy przy każdym polskim stole było więcej nadziei, wiary i miłości, więcej radości i więcej siły na każdy następny dzień. Ufajmy, że to dobro, które dziś zaczyna się przy naszych stołach, jutro może dać przebudzenie dla nas wszystkich, dla Polski. Wesołych Świąt Wielkiej Nocy!

— podkreślił prof. Przemysław Czarnek.

Czas bliskości, rozmów i odbudowy”

Życzenia wielkanocne złożył również Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej.

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę, aby ten wyjątkowy czas przyniósł wytchnienie od codziennych spraw, spokój myśli i chwilę prawdziwego zatrzymania. Niech będzie to czas bliskości, rozmów przy wspólnym stole, obecności najbliższych i odbudowy tego, co w życiu najważniejsze. Wielkanoc przypomina nam, że nawet po najtrudniejszych doświadczeniach przychodzi odrodzenie, a nadzieja potrafi być silniejsza niż zwątpienie

— zaznaczył Mariusz Błaszczak.

To dobry moment, by spojrzeć w przyszłość z większą wiarą i odwagą. Życzę państwu, aby te święta przyniosły wewnętrzny spokój, siłę do podejmowania codziennych wyzwań oraz przekonanie, że warto budować rzeczy trwałe, oparte na wzajemnym szacunku, odpowiedzialności i solidarności. Niech ten świąteczny czas napełni państwa serca nadzieją i energią zdrowych, spokojnych i pełnych dobra świąt wielkanocnych

— powiedział polityk.

X/PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

