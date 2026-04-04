Premier Donald Tusk złożył Polakom wyjątkowo dziwne i kuriozalne życzenia wielkanocne. Nie wymienił z okazji jakich świąt składa życzenia, zawarł tam natomiast przekaz mocno dzielący Polaków. „Wokół nas, w miejscach najmniej spodziewanych, demokracja i porządek zmieniają się w skorumpowane autokracje, a chaos zastępuje umiarkowany ład” - zwrócił się do Polaków Tusk.
Ludzi dobrej woli jest więcej. Spokojnych Świąt!
— napisał na platformie X Donald Tusk. Do wpisu dołączył nagranie, które zapewne w jego założeniu miało być życzeniami wielkanocnymi, chociaż sam premier nie wspomina, z jakiej konkretnej okazji wystosował swoje „życzenia”.
„Dziwny jest ten świat”. Słowa słynnej piosenki Czesława Niemena mogą być mottem dla czasu, w którym żyjemy. Już za chwilę przy świątecznych stołach będziemy komentować zaniepokojeni, czasem wręcz zaskoczeni kolejne zdarzenia, które potwierdzają aktualność tych słów, bo rzeczywiście każdy dzień przynosi nowe niespodzianki. Wokół nas, w miejscach najmniej spodziewanych, demokracja i porządek zmieniają się w skorumpowane autokracje, a chaos zastępuje umiarkowany ład. Podważane są odwieczne reguły i fundamenty naszej politycznej wspólnoty, a wielcy tego świata zaskakują nas najbardziej niedorzecznymi działaniami. I tylko wojna pozostaje tym samym niezmiennym złem, co zawsze
— powiedział Tusk na załączonym nagraniu.
Ten nowy ład, a raczej nieład rodzący się na oczach, zaskakuje i niepokoi w równym stopniu starszych i młodszych z nas. Dlatego dziś, szczególnie dziś, właśnie w te Święta, popatrzmy na siebie i przypomnijmy sobie dalszy ciąg tej piosenki. „Ludzi, dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim”. Nawet jeśli jesteście zmęczeni, zniechęceni i zaniepokojeni, nie traćcie wiary w samych siebie, swoich bliskich i w swój kraj. Kochani, dużo miłości, ciepła i spokoju na Święta. Dopóki jesteśmy razem, nikt i nic nas nie złamie
— dodał.
Fala komentarzy
Nagranie Tuska wywołało falę krytyki w sieci.
…i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. A Wy odejdziecie w niesławie
— podkreślił Maciej Wilk, prezes stowarzyszenia „Tak dla CPK”.
„Każdy dzień przynosi nowe niespodzianki” - w sensie mówi Pan o kolejnych likwidowanych oddziałach onkologicznych? O kolejnych badaniach diagnostycznych, które wypadają, bo nie ma finansowania? Dla wszystkich chorych to będą niespokojne Święta, pełne strachu o jutro
— napisał Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.
Pan nie jest człowiekiem dobrej woli. Przykre, ale niestety prawdziwe. Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!
— życzyła Tuskowi Scarlett O’Anya, użytkownik X.
Niespodzianki jak zamykanie porodówek?
— zapytał Jakub Mościcki, użytkownik X.
Nawet w święta serwuje Pan dzielenie Polaków. Albo jesteś z nami i jesteś człowiekiem „dobrej woli”, albo jesteś przeciwko nam i w domyśle jesteś „tym złym”. Miał Pan szansę, żeby chociaż teraz siedzieć cicho i ograniczyć się do zwykłego „Wesołych Świąt Wielkanocnych” i jak zwykle Pan ją zmarnował
— ocenił zachowanie premiera Tomasz Loewnau, prezes olsztyńskiego okręgu Nowej Nadziei.
Fałsz i obłuda wylewa się z Pana jak lawa wulkaniczna. Przy okazji - w swojej mowie ani razu nie nazwał Pan o jakich Pan świętach mówi - w związku z tym przypomnę Panu -WIELKANOC. Dotarło - czy mam powtórzyć i wytłumaczyć?
— napisał Piotr Olgierd Korycki, użytkownik X.
