Politycy Prawa i Sprawiedliwości zareagowali na sprawę spłonięcia krzyża w Warszawie. ” Oby został odbudowany jak najszybciej i zabezpieczony. A sprawca podpalenia szybko wykryty” - wskazał Przemysław Czarnek. „Krzyż jest symbolem naszej wiary. Krzyż przed kościołem Św. Maksymiliana Kolbe na warszawskim Mokotowie był również symbolem przełomu” - zauważył Mateusz Morawiecki.
Na Mokotowie przy ulicy Rzymowskiego spłonął krzyż, przed którym papież Jan Paweł II odprawił 2 czerwca 1979 na placu Zwycięstwa (obecnie plac marsz. Józefa Piłsudskiego) pierwszą Mszę świętą w Polsce po objęciu Stolicy Piotrowej.
Proboszcz parafii Św. Maksymiliana Kolbego ks. kan. Andrzej Krzesiński, cytowany w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Archidiecezji Warszawskiej zapewnił, że krzyż, który spłonął w Wielki Piątek, zostanie odbudowany.
„Oby został odbudowany”
Na sprawę w mediach społecznościowych zareagował Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera.
Bogu niech będą dzięki. Oby został odbudowany jak najszybciej i zabezpieczony. A sprawca podpalenia szybko wykryty
— napisał.
No, chyba że to był samozapłon… od znicza? Jeśli tak, to dokonał się w Wielki Piątek w godzinie Miłosierdzia
— dodał.
Do wpisu Czarnek zamieścił zrzut ekranu z tekstu portalu wPolityce.pl.
„To przy nim Ojciec święty wołał”
Głos zabrał także były premier Mateusz Morawiecki.
Krzyż jest symbolem naszej wiary. Krzyż przed kościołem Św. Maksymiliana Kolbe na warszawskim Mokotowie był również symbolem przełomu, jaki dokonał się w Polsce. To przy nim, na ówczesnym Placu Zwycięstwa w czerwcu 1979 roku Ojciec Święty Jan Paweł II wolał: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”
— przypomniał.
Dzisiaj, w Wielki Piątek krzyż spłonął w niewyjaśnionych jak dotąd okolicznościach. Pomóżmy Parafii odbudować ten krzyż
— wskazał.
„Prawdziwa nadzieja”
Głos zabrali także inni politycy Prawa i Sprawiedliwości.
Spalenie Krzyża Papieskiego jest b. symboliczne. Przypomina współczesny wymiar grzechu. I Odkupienia! Ale także naszą Odpowiedzialność. To od nas zależy czy będziemy Skałą, czy popiołem. I to jest wielka, prawdziwa Nadzieja!
— podkreślił Piotr Gliński, były wicepremier, były minister kultury i dziedzictwa narodowego.
Ten Krzyż to nie tylko najświętszy symbol naszej wiary – ale i bezcenny świadek historii Polski. To pod tym krzyżem św. Jan Paweł II wzywał w 1979 r.: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!”. Państwo polskie ma obowiązek zrobić wszystko, żeby sprawcy zostali zatrzymani i ukarani
— napisał Paweł Jabłoński, poseł.
Nie ma przypadków, są tylko znaki. W Wielki Piątek, dzień po kolejnej rocznicy śmierci Jana Pawła II, spłonął krzyż, który stał na dzisiejszym placu Piłsudskiego podczas mszy (2 czerwca 1979 r.) w czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. To wówczas Papież Polak wypowiedział słynne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”
— wskazał Paweł Lisiecki, poseł.
Akurat w Wielki Piątek płonie krzyż przy kościele św. Maksymiliana Kolbego w Warszawie. To krzyż z pierwszej mszy papieża Jana Pawła II w Polsce, odprawionej 2 czerwca 1979 roku na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Nieprawdopodobna koincydencja… Strażacy przystąpili do rozbiórki poszycia blaszanego krzyża. — Prawdopodobnie zostanie on rozebrany w całości
— zauważył Dariusz Matecki, poseł.
Adrian Siwek/PAP
