„W Białogardzie w trakcie sesji Rady Miejskiej z ust pani Burmistrz w kierunku radnego padły słowa ‘niech się pan zamknie’, ‘biorę pieniądze, żeby pana głupot wysłuchiwać’, ‘będziemy na siebie krzyczeć’. A dzisiaj usłyszeliśmy w TVN24, że Białogard to ‘miasto z temperamentem’. Nie. To nie jest temperament. To jest przyzwolenie na agresję” - napisał w mediach społecznościowych Marcin Józefaciuk, poseł niezrzeszony.
Podczas sesji Rady Miejskiej w Białogardzie doszło do skandalicznej sytuacji z udziałem burmistrz miasta Emilii Bury z Koalicji Obywatelskiej, która zaczęła obrażać radnych.
Niech się pan zamknie
— powiedziała do jednego z radnych.
Sprawę w mediach społecznościowych skomentował Marcin Józefaciuk, poseł niezrzeszony, który odszedł z klubu Koalicji Obywatelskiej.
W Białogardzie w trakcie sesji Rady Miejskiej z ust pani Burmistrz w kierunku radnego padły słowa „niech się pan zamknie”, „biorę pieniądze, żeby pana głupot wysłuchiwać”, „będziemy na siebie krzyczeć”. A dzisiaj usłyszeliśmy w TVN24, że Białogard to „miasto z temperamentem”. Nie. To nie jest temperament. To jest przyzwolenie na agresję
— wskazał.
Dodatkowo, pani Burmistrz przekonuje w materiale, że „gdyby to powiedział mężczyzna - dostałby brawa”. Nie, nie dostałby. Dostałby łatkę: agresora, chama, symbolu „toksycznej męskości”. I słusznie
— podkreślił.
Ale dziś robi się coś jeszcze gorszego. Próbuje się wmówić, że mężczyźni są nagradzani za agresję, że krzyk to „męska norma”, że brak szacunku to „męski styl”. Nie. Mężczyźni od lat słyszą: „nie krzycz”, „panuj nad emocjami”, „bądź odpowiedzialny”. I bardzo dobrze. Tylko że standard musi być jeden. Dla wszystkich. Nie ma zgody na: krzyk jako narzędzie władzy, pogardę wobec innych, tłumaczenie agresji płcią. Bo to nie jest równość. To jest przywilej bez odpowiedzialności
— stwierdził.
A media, które nazywają to „temperamentem”, dokładają do tego cegiełkę. Bo jeśli zaczniemy nazywać agresję temperamentem, to za chwilę przestaniemy ją w ogóle widzieć. I wtedy przegrają wszyscy. Kobiety. Mężczyźni. I całe życie publiczne
— podsumował.
Adrian Siwek/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757220-burmistrz-z-ko-obrazala-radnych-jozefaciuk-nie-ma-na-to-zgody
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.