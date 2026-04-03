Wojsko będzie kontynuować wsparcie Straży Granicznej na granicach z Niemcami oraz Litwą; misja została przedłużona do 1 października – poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ. To wymagająca i niezwykle potrzebna służba. Pamiętajmy o tym podczas świąt - zaapelował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Dowództwo Operacyjne poinformowało we wpisie na platformie X, że „na mocy Postanowienia Prezydenta RP, w okresie od 5 kwietnia 2026 r. do 1 października 2026 r. Siły Zbrojne RP będą kontynuować wsparcie Straży Granicznej w ochronie granicy państwowej” w ramach operacji „Bezpieczny Zachód” oraz operacji „Bezpieczne Podlasie”.
Podkreślono, że „żołnierze Wojska Polskiego każdego dnia wzmacniają bezpieczeństwo Ojczyzny i zapewniają nienaruszalność granicy państwowej oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny w zasięgu terytorialnym przejść granicznych oraz w strefie nadgranicznej”.
O postanowieniu prezydenta Karola Nawrockiego poinformowało również na platformie X Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
W okresie od 5 kwietnia 2026 r. do 1 października 2026 r. zostaną użyte oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w celu zapewnienia nienaruszalności granicy państwowej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejść granicznych oraz w strefie nadgranicznej na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec, oraz z Republiką Litewską
— czytamy w postanowieniu, które opublikowane zostało przez Monitor Polski.
„To wymagająca i niezwykle potrzebna służba”
Do przedłużenia misji wojska na granicach z Niemcami i Litwą odniósł się, również na X, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Żołnierze dalej będą współpracować ze Strażą Graniczną w zapewnieniu bezpieczeństwa Polaków i ochronie nienaruszalności naszych granic. To wymagająca i niezwykle potrzebna służba. Pamiętajmy o tym podczas świątecznych spotkań z naszymi bliskimi
— zaapelował.
Obecnie Wojsko Polskie wspiera Straż Graniczną i Policję w ochronie granicy państwowej z Białorusią, gdzie od kilku lat nieustannie trwają regularne próby nielegalnego przekraczania granicy przez migrantów z różnych państw Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów, w wielu przypadkach ściąganych na Białoruś przez tamtejszy reżim i kierowanych w stronę polskiej granicy.
Polscy żołnierze obecni są także na granicach z Niemcami i Litwą - wewnętrznych granicach UE i Schengen - gdyż również tam w ostatnich miesiącach występują próby nielegalnego przekraczania granicy.
Operacja „Bezpieczne Podlasie”
Operacja „Bezpieczne Podlasie” to zbiorcza nazwa działań Wojska Polskiego na granicy poświęconych wsparciu Straży Granicznej i Policji w zabezpieczeniu granicy w obliczu presji migracyjnej z terenu Białorusi. Operacja rozpoczęła się 1 sierpnia 2024 r., zastępując operacje „Gryf” oraz szkoleniową - „Rengaw”. Od tej pory wszyscy żołnierze służący na granicy działają w ramach jednej operacji, zarządzanej przez DORSZ.
Celem tych działań jest zapewnienie szczelności granicy i przeciwdziałanie nielegalnym próbom jej przekraczania. Kluczowym elementem operacji było powołanie Zgrupowania Zadaniowego Podlasie – struktury tworzonej przez żołnierzy różnych jednostek wojskowych działających pod jednolitym dowództwem. Obecnie misja funkcjonuje także na granicy z Litwą, gdzie również zdarzają się przypadki nielegalnego przekraczania granicy.
7 lipca 2025 r. zainicjowano natomiast operację „Bezpieczny Zachód”, zakładającą wsparcie strażników granicznych na granicy z Niemcami, by zwiększyć bezpieczeństwo w strefie nadgranicznej poprzez przeciwdziałanie nielegalnej migracji, przemytowi ludzi i nielegalnym przekraczaniom granicy.
tkwl/PAP/X
