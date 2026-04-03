Ministerstwo Sprawiedliwości pod rządami Waldemara Żurka przekracza kolejne granice żenady. Z okazji Świąt Wielkanocnych wysyła ono kartki… z życzeniami „smacznego żurku”. Miało być śmiesznie? Nie wyszło.
Takie oto kartki świąteczne wysyła kierownictwo Ministerstwo Sprawiedliwości.. Nie potrafię tego skomentować, więc zadam pytanie Waldemarowi Żurkowi, Dariuszowi Mazurowi, Arkadiuszowi Myrsze, Marii Ejchart i całej reszcie: czy Wy się dobrze czujecie? Najważniejsze święto dla wszystkich Chrześcijan to dla Was zupa i zając?
— zapytał sędzia Łukasz Piebiak, prezes Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski.
Narcyzm i wykorzenienie kulturowe
Sprawę nagłośnił także Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Takie „życzenia wielkanocne” rozsyła Ministerstwo Sprawiedliwości. Narcyzm, silnorazemizm i wykorzenienie kulturowe w jednym
— wskazał.
Ten absurd próbowała żartobliwie rozładowywać Dominika Ziętara, rzeczniczka prasowa resortu sprawiedliwości.
Czy chce Pan powiedzieć, że nie lubi Pan tradycyjnych polskich potraw wielkanocnych?
— pytała.
Chcę powiedzieć, że infantylny żarcik o żurku był śmieszny może raz. Teraz jest już wyłącznie wyrazem zakochania pana ministra w sobie samym, podobnie jak ustawka w „Super Expressie”. A za chwilę będziemy świętować Wielkanoc, czyli Zmartwychwstanie Pańskie, a nie Dzień Tradycyjnych Potraw. I to jest właśnie wykorzenienie, jeśli pan minister nie zrozumiał - kompletne odłączenie się od polskiej kultury i tradycji
— odpowiedział jej Radosław Fogiel.
Adrian Siwek/X
