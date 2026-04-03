Giertych chce, by sędziowie wybrani do TK składali przysięgę... listownie. Bogucki w odpowiedzi przypomniał mu jego aferę

  • Polityka
  • opublikowano:
Absurdalny pomysł Giertycha ws. TK
Panie Giertych, nie można stanąć dosłownie, fizycznie WOBEC kłamstwa, obłudy, manipulacji, hipokryzji, pogardy dla prawa i demokracji, ale można stanąć wobec konkretnej osoby, która je uskutecznia swoim zachowaniem - moim zdaniem np. wobec Pana, po to by bronić prawdy” - napisał Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP w mediach społecznościowych.

Koalicja Obywatelska desperacko walczy o zaprzysiężenie czterech kolejnych sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego, od których ślubowania nie przyjął prezydent Karol Nawrocki z uwagi na poważne wątpliwości prawne.

Pojawiły się pomysły, aby ci złożyli swoją przysięgę… listownie.

Atak Giertycha

Pomysł ten promował w mediach społecznościowych Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej, atakując przy tym szefa Kancelarii Prezydenta RP Zbigniewa Boguckiego.

A panie Bogucki jak ma Pan dług WOBEC banku, to musi Pan fizycznie przynieść gotówkę do kasy, czy może Pan ten dług WOBEC banku spłacić przelewem?

— pytał.

Skoro WOBEC banku można dług spłacić przelewem, to dlaczego WOBEC Prezydenta miałby sędzia TK nie móc złożyć przysięgi listownie?

— kontynuował.

Mocna odpowiedź

Na wpis zareagował Zbigniew Bogucki.

Panie Giertych, nie można stanąć dosłownie, fizycznie WOBEC kłamstwa, obłudy, manipulacji, hipokryzji, pogardy dla prawa i demokracji, ale można stanąć wobec konkretnej osoby, która je uskutecznia swoim zachowaniem - moim zdaniem np. wobec Pana, po to by bronić prawdy

— wskazał.

Nie można stanąć fizycznie WOBEC osoby prawnej np. banku, jako jednostki organizacyjnej, konstrukcji formalno-prawnej, ale można i koniecznie trzeba stanąć WOBEC Prezydenta RP Karola Nawrockiego, żeby złożyć ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego

— zaznaczył.

O różnicach między prawem publicznym i prywatnym już dostatecznie pouczyli Pana inni komentujący, więc nie będę tego powtarzał

— zauważył.

PS. Rozumiem, że użył Pan przykładu banku ponieważ Panu dobrze się kojarzy, natomiast zdecydowanie gorzej kojarzy się wykiwanym

— podkreślił.

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych