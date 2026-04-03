„Panie Giertych, nie można stanąć dosłownie, fizycznie WOBEC kłamstwa, obłudy, manipulacji, hipokryzji, pogardy dla prawa i demokracji, ale można stanąć wobec konkretnej osoby, która je uskutecznia swoim zachowaniem - moim zdaniem np. wobec Pana, po to by bronić prawdy” - napisał Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP w mediach społecznościowych.
Koalicja Obywatelska desperacko walczy o zaprzysiężenie czterech kolejnych sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego, od których ślubowania nie przyjął prezydent Karol Nawrocki z uwagi na poważne wątpliwości prawne.
Pojawiły się pomysły, aby ci złożyli swoją przysięgę… listownie.
Atak Giertycha
Pomysł ten promował w mediach społecznościowych Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej, atakując przy tym szefa Kancelarii Prezydenta RP Zbigniewa Boguckiego.
A panie Bogucki jak ma Pan dług WOBEC banku, to musi Pan fizycznie przynieść gotówkę do kasy, czy może Pan ten dług WOBEC banku spłacić przelewem?
— pytał.
Skoro WOBEC banku można dług spłacić przelewem, to dlaczego WOBEC Prezydenta miałby sędzia TK nie móc złożyć przysięgi listownie?
— kontynuował.
Mocna odpowiedź
Na wpis zareagował Zbigniew Bogucki.
Panie Giertych, nie można stanąć dosłownie, fizycznie WOBEC kłamstwa, obłudy, manipulacji, hipokryzji, pogardy dla prawa i demokracji, ale można stanąć wobec konkretnej osoby, która je uskutecznia swoim zachowaniem - moim zdaniem np. wobec Pana, po to by bronić prawdy
— wskazał.
Nie można stanąć fizycznie WOBEC osoby prawnej np. banku, jako jednostki organizacyjnej, konstrukcji formalno-prawnej, ale można i koniecznie trzeba stanąć WOBEC Prezydenta RP Karola Nawrockiego, żeby złożyć ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego
— zaznaczył.
O różnicach między prawem publicznym i prywatnym już dostatecznie pouczyli Pana inni komentujący, więc nie będę tego powtarzał
— zauważył.
PS. Rozumiem, że użył Pan przykładu banku ponieważ Panu dobrze się kojarzy, natomiast zdecydowanie gorzej kojarzy się wykiwanym
— podkreślił.
