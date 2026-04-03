Prokuratorzy Waldemara Żurka jeszcze raz wydali postanowienie o zabezpieczenie majątku Zbigniewa Ziobry. Żądają wpisania przymusowej hipoteki na nieruchomości i zabezpieczenia rachunków bankowych. „Takie samo, jak były wszystkie pozostałe postanowienia. Prokurator napisał w tym postanowieniu, że się nie zgadza z tamtymi decyzjami i jeszcze raz je wydał. To jest po prostu cyrk, a nie praworządność” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl mec. Bartosz Lewandowski, obrońca Zbigniewa Ziobry.
Waldemar Żurek za wszelką cenę chce dopaść Zbigniewa Ziobro, nawet kosztem śmieszności, na którą mocno się naraża. Sejm uchylił immunitet byłemu ministrowi sprawiedliwości i posłowi PiS w 7 listopada 2025 roku. „Żurkowcom” tak bardzo się spieszyło, że wydali postanowienie o zabezpieczeniu majątku Ziobry zanim uchwała Sejmu została opublikowana - tydzień wcześniej. Sąd wniosek odrzucił, później były kolejne, które również upadły, ostatnia decyzja sądu była sprzed 10 dni. A teraz mamy kolejny wniosek prokuratorów Żurka.
Prokurator wydał jeszcze raz postanowienie, takie samo, jak były wszystkie pozostałe postanowienia o zabezpieczeniu, czyli bodajże to już czwarte. Wszystkie wcześniejsze zostały uchylone przez Sąd Okręgowy w Warszawie i mimo to prokurator ponownie wydał to samo postanowienie. Domagają się założenia przymusowej hipoteki na majątku i zabezpieczenia rachunków bankowych
— powiedział w rozmowie z portalem wPolityce.pl mec. Bartosz Lewandowski. Dopytywany co oznacza stwierdzenie, że to jest to samo postanowienie adwokat oświadczył, że w dosyłowym sensie tych słów.
Prokurator napisał w tym postanowieniu, że się nie zgadza z tamtymi decyzjami i jeszcze raz je wydał. Tak, nie żartuję, mówię poważnie
— dodał mec. Lewandowski.
A tak można?
W ocenie mec. dr. Lewandowskiego działania prokuratury są całkowicie irracjonalne i stanowią naruszenie podstawowej zasady kontroli sądowej toczącego się postępowania.
Jeżeli pyta mnie pan, czy 3 lata temu można było tak postąpić, to odpowiem, że nie, bo to jest jakby zaprzeczenie istoty kontroli sądowej. To tak, jakby sąd uchylił jakiś środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a prokurator raz jeszcze wydał wniosek o areszt i się go domagał. W sprawie posła Marcina Romanowskiego mieliśmy przecież dokładnie ten sam scenariusz. Czyli, jak nie drzwiami to oknem
— mówi nasz rozmówca.
Pewnie będziemy to postanowienie skarżyć, ale decyzja jest tu zawsze po stronie klienta. Natomiast jeżeli będziemy to skarżyć, to my się do tego odniesiemy, bo to jest po prostu cyrk, a nie praworządność. Na razie prokurator wydał postanowienie i przysługuje od tego zażalenie do sądu
— zapowiada adwokat. Wcześniejsze postanowienia, z listopada, grudnia ub. roku oraz stycznia tego roku były śledczym zwracane przez sąd z powodu błędów. Podstawowy jednak problemem prokuratorów ma charakter fundamentalny.
Wcześniej sąd uznał m.in., że nie doszło do skutecznego przedstawienia zarzutów posłowi Zbigniewowi Ziobro, bo nie został on nawet wezwany zgodnie z prawem mimo, że posiadali odpowiednie adresy
— podsumowuje mec. Bartosz Lewandowski.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/757186-prokuratorzy-zurka-kontra-ziobro-mec-lewandowski-to-cyrk
