Zgodnie z informacjami podanymi przez TVN24, prezes TK skierował zaproszenie do obojga sędziów Trybunału. „Uprzejmie informuję, że Prezes Trybunału Konstytucyjnego Pan Bogdan Święczkowski wysłał dziś zaproszenia do dwójki sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec Prezydenta RP, aby zgodnie z obowiązkiem stawili się w Trybunale Konstytucyjnym i rozpoczęli pełnienie służby” - poinformowała stację rzeczniczka TK Weronika Ścibor.
1 kwietnia przed południem prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowania od dwojga z sześciu wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego – Magdaleny Bentkowskiej oraz Dariusza Szostka. Jak przekazał szef KPRP minister Zbigniew Bogucki, prezydent został postawiony w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ rządzący naruszyli terminy dotyczące wyboru ustępujących z TK sędziów. Dodał, że prezydent Karol Nawrocki nie podjął jeszcze decyzji w sprawie czterech osób wybranych na sędziów TK, które nie zostały zaprzysiężone. Jak zaznaczył, wobec „poważnych uchybień proceduralnych i konstytucyjnych”, których dopuściła się większość parlamentarna, sytuacja czwórki kandydatów do TK jest analizowana przez Kancelarię Prezydenta.
Oświadczenie Kancelarii Sejmu
Z kolei dziś Kancelaria Sejmu oświadczyła, że Sejm skutecznie wybrał sześcioro sędziów TK, a prezydent nie wykonał dotychczas „ustawowego obowiązku odebrania ślubowania” od nich wszystkich.
Procedura wyboru sześciorga sędziów - podkreślono w komunikacie - „nie budziła wątpliwości nie tylko większości parlamentarnej, ale i opozycji parlamentarnej, która zgłosiła kandydatów, a następnie popierała ich w toku całej procedury”. Klub PiS zgłosił kandydatury prof. Artura Kotowskiego i dr. Michała Skwarzyńskiego, którzy ostatecznie nie zostali wybrani przez Sejm do TK.
Jest ruch Bogdana Święczkowskiego
Rzeczniczka zaznaczyła też, że zgodnie z konstytucją Bogdan Święczkowski „zapewni warunki pracy nowo zaprzysiężonym sędziom Trybunału Konstytucyjnego i przydzieli im referaty, oczekując, że niezwłocznie zajmą się rozpatrywaniem ważnych dla Obywateli spraw”.
Co dalej z czwórką wybraną przez Sejm?
Hurtowy wybór sędziów TK w dwa dni to poważne naruszenie art. 194 ust. 1 Konstytucji RP oraz Ustawy o statusie sędziów TK. Przepis ten wprowadza jasną zasadę indywidualnego wyboru sędziów TK, a zatem wyboru nowego sędziego w miejsce konkretnego sędziego, któremu kończy się kadencja. Wynika z niej obowiązek dotrzymania terminów takiego wyboru, którego nie można odkładać w czasie, bo w przeciwnym razie oznaczałoby to złamanie zasady indywidualnego wyboru. W sposób jednoznaczny opisał funkcjonowanie tej zasady Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 2015 r. w sprawie o sygn. akt K 34/15. Niestety koalicja Donalda Tuska ten obowiązek zlekceważyła, a prezydent próbuje teraz jakoś z tej sytuacji wybrnąć.
PAP/wPolityce.pl/tt
