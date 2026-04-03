Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przewodnicząca Polski 2050 RP, minister funduszy i polityki regionalnej, na antenie TVN24 nawiązała do umowy koalicyjnej, która została podpisana jesienią 2023 roku. „Ustne zobowiązania tak samo obowiązują jak pisemne. W związku z tym jest zobowiązanie i nie zostało ono dotrzymane” - odparła zapytana o fakt, czy pogodziła się z brakiem awansu na stanowisko wicepremiera.
Na pytanie, czy pogodziła się z brakiem awansu na stanowisko wicepremiera, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oceniła, że „to nie jest o godzeniu się”.
Jest zobowiązanie. Nie zostało ono dotrzymane
— wskazała przewodnicząca partii.
Ustne zobowiązania tak samo obowiązują jak pisemne. W związku z tym jest zobowiązanie i nie zostało ono dotrzymane. Ja tego tematu nie podnoszę
— zastrzegła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
„Mamy odpowiedzialność przed wyborcami”
Dopytywana o to, czy nie widzi sprzeczności w zasiadaniu w rządzie z osobą (Donald Tusk - przyp. red.) , która nie dotrzymuje słowa, powtórzyła, że „nie zostało dotrzymane zobowiązanie”.
No co ja na to poradzę? Takie są fakty
— wskazała.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła również, że ta sytuacja nie doprowadzi do opuszczenia przez Polskę 2050 koalicji rządzącej.
Mamy odpowiedzialność przed wyborcami. Jesteśmy w tej koalicji tak długo, jak możemy robić ważne rzeczy, do których się wobec wyborców zobowiązaliśmy
— powiedziała.
Jesienią 2023 roku, w podpisanej przez cztery ugrupowania umowie koalicyjnej, nie znalazł się zapis gwarantujący Polsce 2050 stanowisko wicepremiera. Politycy tej partii podkreślali jednak, że premier miał im ustnie obiecać objęcie tej funkcji po zmianie na stanowisku marszałka Sejmu. Kilka miesięcy temu Szymon Hołownia ustąpił z tego urzędu, co – według przedstawicieli partii – miało otworzyć drogę do realizacji owych ustnych ustaleń.
